Взяла сет у 6-й ракетки. Стародубцева проиграла Гофф на турнире в Пекине
Юлия завершила выступления на тысячнике в Китае, уступив Коко в четвертьфинале
Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 115) завершила выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Пекине (Китай).
В четвертьфинале украинка в трех сетах проиграла 6-й ракетке мира Коко Гофф (США) за 1 час и 51 минуту.
WTA 1000 Пекин. Хард. 1/4 финала
Юлия Стародубцева (Украина) [Q] – Коко Гофф (США) [4] – 6:2, 2:6, 2:6
Это была первая встреча соперниц.
После первой партии игра Юлии, в частности подача, расклеилась. А вот Гофф начала демонстрировать свой привычный мощный теннис.
Юлия впервые выступила на соревнованиях такой категории. На этих кортах она стартовала с квалификации и обыграла Кэрол Чжао, Чан Су Джон, Лауру Зигемунд, Катерину Синякову, Элину Аванесян и Анну Калинскую.
Стародубцева во второй раз в карьере провела поединок против теннисистки из топ-10 рейтинга WTA. На старте основной сетки Asutralian Open 2024 Юлия проиграла Онс Жабер.
Гофф в полуфинале тысячника в Китае встретится с Паулой Бадосой, которая ранее одолела Чжан Шуай.
45th W of 2024 for a semifinal spot 💥@CocoGauff | #ChinaOpen pic.twitter.com/qmlr4Y93IF— wta (@WTA) October 3, 2024
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В півфіналі ставлю на Бадосу.
Дякую Олександру Черненко за кваліфікований коментар.
Перспективи бачу ну дуже гарні , нажаль про Даяну цього не скажеш. Дякаємо !