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  4. Взяла сет у 6-й ракетки. Стародубцева проиграла Гофф на турнире в Пекине
WTA
03 октября 2024, 15:02 | Обновлено 03 октября 2024, 15:10
627
11

Взяла сет у 6-й ракетки. Стародубцева проиграла Гофф на турнире в Пекине

Юлия завершила выступления на тысячнике в Китае, уступив Коко в четвертьфинале

03 октября 2024, 15:02 | Обновлено 03 октября 2024, 15:10
627
11
Взяла сет у 6-й ракетки. Стародубцева проиграла Гофф на турнире в Пекине
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 115) завершила выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Пекине (Китай).

В четвертьфинале украинка в трех сетах проиграла 6-й ракетке мира Коко Гофф (США) за 1 час и 51 минуту.

WTA 1000 Пекин. Хард. 1/4 финала

Юлия Стародубцева (Украина) [Q] – Коко Гофф (США) [4] – 6:2, 2:6, 2:6

Это была первая встреча соперниц.

После первой партии игра Юлии, в частности подача, расклеилась. А вот Гофф начала демонстрировать свой привычный мощный теннис.

Юлия впервые выступила на соревнованиях такой категории. На этих кортах она стартовала с квалификации и обыграла Кэрол Чжао, Чан Су Джон, Лауру Зигемунд, Катерину Синякову, Элину Аванесян и Анну Калинскую.

Стародубцева во второй раз в карьере провела поединок против теннисистки из топ-10 рейтинга WTA. На старте основной сетки Asutralian Open 2024 Юлия проиграла Онс Жабер.

Гофф в полуфинале тысячника в Китае встретится с Паулой Бадосой, которая ранее одолела Чжан Шуай.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 11
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Walle
Нічого, головні перемоги попереду. Юлія велика розумниця, дякуємо їй за черговий чудовий виступ
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+8
Alehandro
Чудова гра від Юлі. В першому сеті все летіло, потім трошки втратила концентрацію і Коко прийшла до тями... але потенціал, очевидно, є. Цікаво буде подивитись на Юлю в наступному році
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+5
introvert
Подобається ментальність Юлі. Те, що в неї немає страху перед авторитетами. А вміння правильно розраховувати сили прийде з досвідом.
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+5
Андрій Заліщук
Ти всеодно молодець, Юля! Дивно було би розраховувати на перемогу над самою Коко! Добре, що 1 сет взяла у неї, цей турнір тільки в плюс тобі! Поразка, за яку не соромно, так само як вчора збірна України по футзалу, програла, але гідно!
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+4
Показать Скрыть 1 ответ
introvert
Нагадало гру з Азаренкою. Перший сет шедевральний (поставила Гофф на коліна, причому буквально), далі запал скінчився, і посипалися помилки. Чомусь зовсім забула про слайси, навіть не намагалася якось змінити гру і вибити суперницю з ритму, коли силові удари перестали проходити. Десь забракло підказок тренера. 
В півфіналі ставлю на Бадосу.
Дякую Олександру Черненко за кваліфікований коментар.
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+3
Vlad Holl
Гра пішла в плюс . Нажаль кваліфікація забирає сили яких явно не вистачило. Юлю з успішним виступом і успіхів в майбутніх турнірах.
Перспективи бачу ну дуже гарні , нажаль про Даяну цього не скажеш. Дякаємо !
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+2
Микола Захарченко
Треба подякувати Юлі за ці емоції і той теніс , який вона показала на цьому тисячнику . Дійсно , ментально вона виросла за останній час і вже може змагатися за високі досягнення. Видно , що втома давалася взнаки і " батарейки " трохи підсіли . Чекаємо на подальший прогрес і перемоги на майбутніх турнірах . ✌️👏🇺🇦
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+1
C.Пеклов
За турнір велика подяка!Багато позитивних емоцій від гри Юлі!Але ще є  над чим працювати!На мій погляд,в грі з Гауфф,Юлі банально не вистачило сил.Гадаю зараз Юлі треба трохи перепочити ,підлікувати ногу,а потім знову радувати нас своєю грою!Хай щастить!
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+1
Vitaly Kozak
Дивитись матчі за участю Юлі набагато приємніше, ніж ігри Марти і Даяни, бо у неї помилки у переважній більшості вимушені, а у тих двох ,як правило,  ну зовсім незрозумілі - на рівному місці. Невимушені та подвійні дуже дратують мене і мабуть більшість вболівальників..
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0
Vitaly Kozak
Звичайно, Гофф потужніша в ударах, особливо на подачі, але це на початку нівелювалось через подвійні. Зате Юля рухливіша, швидша, точніша була - хоча це теж більше проглядалось на початку поєдинку. 
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0
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