Взяла сет у 6-й ракетки. Стародубцева проиграла Гофф на турнире в Пекине

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 115) завершила выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Пекине (Китай).

В четвертьфинале украинка в трех сетах проиграла 6-й ракетке мира Коко Гофф (США) за 1 час и 51 минуту.

WTA 1000 Пекин. Хард. 1/4 финала

Юлия Стародубцева (Украина) [Q] – Коко Гофф (США) [4] – 6:2, 2:6, 2:6

Это была первая встреча соперниц.

После первой партии игра Юлии, в частности подача, расклеилась. А вот Гофф начала демонстрировать свой привычный мощный теннис.

Юлия впервые выступила на соревнованиях такой категории. На этих кортах она стартовала с квалификации и обыграла Кэрол Чжао, Чан Су Джон, Лауру Зигемунд, Катерину Синякову, Элину Аванесян и Анну Калинскую.

Стародубцева во второй раз в карьере провела поединок против теннисистки из топ-10 рейтинга WTA. На старте основной сетки Asutralian Open 2024 Юлия проиграла Онс Жабер.

Гофф в полуфинале тысячника в Китае встретится с Паулой Бадосой, которая ранее одолела Чжан Шуай.