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Премьер-лига
Верес
05.10.2024 13:00 - : -
Заря
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
04 октября 2024, 09:49 |
27
0

Верес – Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

5 октября состоится матч 9-го тура УПЛ

04 октября 2024, 09:49 |
27
0
Верес – Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ

В суботту, 5 октября, в 13:00 состоится матч 9-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Верес» и «Заря».

Команды встретятся на стадионе «Авангард» в Ровно.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Обслуживать матч будет арбитр Романюк А.М. из Ивано-Франковска.

Верес – Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV

Телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и других.

Матч доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (требуется регистрация)

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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