Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Каролина Мухова – Чжэн Циньвень. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
05 октября 2024, 04:59 |
60
0

Каролина Мухова – Чжэн Циньвень. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала турнира WTA 1000 в Пекине

05 октября 2024, 04:59 |
60
0
Каролина Мухова – Чжэн Циньвень. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Каролина Мухова

5 октября состоятся полуфинальные матчи хардового турнира WTA 1000 в Пекине (Китай).

Олимпийская чемпионка Чжэн Циньвень (Китай, WTA 7) сыграет против испанки Каролины Муховой (WTA 49). Поединок состоится после игры Гофф – Бадоса. Ориентировочное время начала встречи – 13:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет третья встреча соперниц. Счет 1:1

Победительница противостояния в финале сыграет либо против Паулы Бадосы, либо против Коко Гофф.

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Подчистили теннис. Определены полуфинальные пары на супертурнире в Пекине
Олимпийская чемпионка одолела нейтралку и вышла в полуфинал турнира в Китае
Мирра Андреева – Чжэн Циньвень. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чжэн Циньвень Каролина Мухова WTA Пекин смотреть онлайн
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

А как же Лунин? Ман Сити хочет подписать вратаря-героя матча против Реала
Футбол | 04 октября 2024, 11:30 4
А как же Лунин? Ман Сити хочет подписать вратаря-героя матча против Реала
А как же Лунин? Ман Сити хочет подписать вратаря-героя матча против Реала

Лукас Шевалье может покинуть «Лилль»

Умер легендарный экс-футболист Динамо и Шахтера. Он был президентом УАФ
Футбол | 04 октября 2024, 16:46 26
Умер легендарный экс-футболист Динамо и Шахтера. Он был президентом УАФ
Умер легендарный экс-футболист Динамо и Шахтера. Он был президентом УАФ

Отошел в вечность бывший футболист и экс-тренер Анатолий Коньков

Есть фаворит. Букмекеры назвали шансы Украины против Франции за бронзу ЧМ
Футзал | 04.10.2024, 07:33
Есть фаворит. Букмекеры назвали шансы Украины против Франции за бронзу ЧМ
Есть фаворит. Букмекеры назвали шансы Украины против Франции за бронзу ЧМ
КОВАЛЬЧУК: «Дожились, что Грузия считается фаворитом в игре с Украиной»
Футбол | 04.10.2024, 21:52
КОВАЛЬЧУК: «Дожились, что Грузия считается фаворитом в игре с Украиной»
КОВАЛЬЧУК: «Дожились, что Грузия считается фаворитом в игре с Украиной»
Монфис переиграл 26-ю ракетку мира и пробился в 3-й раунд Мастерса в Шанхае
Теннис | 04.10.2024, 11:26
Монфис переиграл 26-ю ракетку мира и пробился в 3-й раунд Мастерса в Шанхае
Монфис переиграл 26-ю ракетку мира и пробился в 3-й раунд Мастерса в Шанхае
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Надо было...» Фьюри дерзко обратился к Усику. Александр сразу ответил
«Надо было...» Фьюри дерзко обратился к Усику. Александр сразу ответил
03.10.2024, 16:05
Бокс
«Будет, как с Уайлдером». Теренс Кроуфорд высказался о реванше Усик – Фьюри
«Будет, как с Уайлдером». Теренс Кроуфорд высказался о реванше Усик – Фьюри
03.10.2024, 07:45 5
Бокс
Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале
Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале
03.10.2024, 03:10
Футбол
Громкая сенсация в ЛЕ. Довбик не сумел помочь Роме избежать фиаско в Швеции
Громкая сенсация в ЛЕ. Довбик не сумел помочь Роме избежать фиаско в Швеции
03.10.2024, 23:59 6
Футбол
«Это его турнир». В Испании оценили игру Лунина в матче Лиги чемпионов
«Это его турнир». В Испании оценили игру Лунина в матче Лиги чемпионов
03.10.2024, 12:57 9
Футбол
Пушич пояснил, почему Шахтер разгромно проиграл Аталанте в Лиге чемпионов
Пушич пояснил, почему Шахтер разгромно проиграл Аталанте в Лиге чемпионов
03.10.2024, 02:39 31
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем