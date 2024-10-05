Каролина Мухова – Чжэн Циньвень. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

5 октября состоятся полуфинальные матчи хардового турнира WTA 1000 в Пекине (Китай).

Олимпийская чемпионка Чжэн Циньвень (Китай, WTA 7) сыграет против испанки Каролины Муховой (WTA 49). Поединок состоится после игры Гофф – Бадоса. Ориентировочное время начала встречи – 13:00 по Киеву.

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Это будет третья встреча соперниц. Счет 1:1

Победительница противостояния в финале сыграет либо против Паулы Бадосы, либо против Коко Гофф.

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