Каролина Мухова – Чжэн Циньвень. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала турнира WTA 1000 в Пекине
5 октября состоятся полуфинальные матчи хардового турнира WTA 1000 в Пекине (Китай).
Олимпийская чемпионка Чжэн Циньвень (Китай, WTA 7) сыграет против испанки Каролины Муховой (WTA 49). Поединок состоится после игры Гофф – Бадоса. Ориентировочное время начала встречи – 13:00 по Киеву.
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Это будет третья встреча соперниц. Счет 1:1
Победительница противостояния в финале сыграет либо против Паулы Бадосы, либо против Коко Гофф.
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