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Лига Европы
03 октября 2024, 02:59 | Обновлено 04 октября 2024, 04:22
219
0

ВИДЕО. Динамо провело тренировку перед игрой ЛЕ против Хоффенхайма

Команды сыграют на Рейн-Некар-Арене

03 октября 2024, 02:59 | Обновлено 04 октября 2024, 04:22
219
0
ВИДЕО. Динамо провело тренировку перед игрой ЛЕ против Хоффенхайма
Getty Images/Global Images Ukraine

Киевское Динамо провело тренировку в Германию перед матчем против клуба Хоффенхайм. Команда Александра Шовковского сыграет поединок Лиги Европы.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

3 октября в 19:45 по киевскому времени пройдет матч 2-го тура Лиги Европы. В немецком городе Зинсхайм встретятся «Хоффенхайм» и «Динамо» Киев.

Ранее футболисты и тренеры киевского Динамо провели длительное путешествие в Германию.

ВИДЕО. Динамо провело тренировку перед игрой ЛЕ против Хоффенхайма

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Динамо Киев Хоффенхайм Лига Европы Хоффенхайм - Динамо видео тренировка Александр Шовковский
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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