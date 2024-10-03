Лига Европы03 октября 2024, 02:59 | Обновлено 04 октября 2024, 04:22
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ВИДЕО. Динамо провело тренировку перед игрой ЛЕ против Хоффенхайма
Команды сыграют на Рейн-Некар-Арене
03 октября 2024, 02:59 | Обновлено 04 октября 2024, 04:22
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Киевское Динамо провело тренировку в Германию перед матчем против клуба Хоффенхайм. Команда Александра Шовковского сыграет поединок Лиги Европы.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
3 октября в 19:45 по киевскому времени пройдет матч 2-го тура Лиги Европы. В немецком городе Зинсхайм встретятся «Хоффенхайм» и «Динамо» Киев.
Ранее футболисты и тренеры киевского Динамо провели длительное путешествие в Германию.
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ВИДЕО. Динамо провело тренировку перед игрой ЛЕ против Хоффенхайма
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