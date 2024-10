Ребров вызвал в сборную Украины двух игроков вместо Цыганкова и Миколенко

В заявке сборной Украины на октябрьские матчи Лиги наций 2024/25 произошли изменения.

Вингер киевского Динамо Андрей Ярмоленко и центральный защитник американского клуба Остин Александр Сваток переведены наставником сине-желтых Сергеем Ребровым из резервного списка в основной.

Ярмоленко и Сваток будут вызваны в лагерь сборной вместо Виктора Цыганкова и Виталия Миколенко, о чьих травмах стало известно ранее.

Цыганков получил повреждение в поединке Жироны в Лиге чемпионов против Фейеноорда, а новость о травме Миколенко появилась только 4 октября – у левого защитника травма икроножной мышцы.

Сборная Украины 11 октября сыграет против Грузии, а уже 14 числа того же месяца встретится с Чехией. Украинцы проиграли оба стартовых поединка в квартете 1 Дивизиона В Лиги наций: Албании (1:2) и Чехии (2:3). После двух туров сине-желтые с 0 очками занимают последнее, 4-е место в группе.

