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  4. Ребров вызвал в сборную Украины двух игроков вместо Цыганкова и Миколенко
Лига наций
04 октября 2024, 18:30 | Обновлено 04 октября 2024, 18:37
5434
18

Ребров вызвал в сборную Украины двух игроков вместо Цыганкова и Миколенко

Андрей Ярмоленко и Александр Сваток переведены из резервного списка в основной

04 октября 2024, 18:30 | Обновлено 04 октября 2024, 18:37
5434
18
Ребров вызвал в сборную Украины двух игроков вместо Цыганкова и Миколенко
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Ярмоленко

В заявке сборной Украины на октябрьские матчи Лиги наций 2024/25 произошли изменения.

Вингер киевского Динамо Андрей Ярмоленко и центральный защитник американского клуба Остин Александр Сваток переведены наставником сине-желтых Сергеем Ребровым из резервного списка в основной.

Ярмоленко и Сваток будут вызваны в лагерь сборной вместо Виктора Цыганкова и Виталия Миколенко, о чьих травмах стало известно ранее.

Цыганков получил повреждение в поединке Жироны в Лиге чемпионов против Фейеноорда, а новость о травме Миколенко появилась только 4 октября – у левого защитника травма икроножной мышцы.

Сборная Украины 11 октября сыграет против Грузии, а уже 14 числа того же месяца встретится с Чехией. Украинцы проиграли оба стартовых поединка в квартете 1 Дивизиона В Лиги наций: Албании (1:2) и Чехии (2:3). После двух туров сине-желтые с 0 очками занимают последнее, 4-е место в группе.

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Лига наций сборная Украины по футболу заявка заявки на Лигу наций Андрей Ярмоленко Александр Сваток Виталий Миколенко Виктор Цыганков травма
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 18
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FootFoodBol
Грузины разошлись не на шутку... Интересно, после очередного поражения, ффу что-то предпримет?
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+1
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Oleg Dykyy
Судороги Сергія 
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+1
Saar
Якщо буде Судаков, Матвієнко, Конопля, Степаненко - матчі можна не дивитись(((
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+1
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AK.228
Ну ясно… Матвиенко слева будет радовать нас игрой 
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+1
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TolsTIyELF
Назаренко и Бондаренко не нудні єтому куску гов#а. Его нужно било гнать после евро, но скорее дадут слить команду.
Ответить
0
Iigor6583
Цей Циганков і Миколинко з чого зліплені ? Один раз зіграють і на тобі, знову травма. Задовбали вже своїми травмами.
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-2
antt
Так вони обидва грали на Євро. А тепер їх лише повернули в загальну заявку. Сваток що також провалив Євро? Чи перші матчі в ЛН?
Ответить
-2
Pavel_i_CO
Бражко залишається єдиним опорником... Якось це не правильно 
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-2
дыряво с пердя🤣
бревноленко с лесопилки в последний момент вызвали
Ответить
-7
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