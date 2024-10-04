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Лига наций
04 октября 2024, 12:11 | Обновлено 04 октября 2024, 12:14
1844
8

Еще один ключевой игрок сборной Украины получил травму

Миколенко может пропустить матчи Лиги наций

04 октября 2024, 12:11 | Обновлено 04 октября 2024, 12:14
1844
8
Еще один ключевой игрок сборной Украины получил травму
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

По информации ТаТоТаке, основной левый защитник сборной Украины Виталий Миколенко из-за проблем с икроножной мышцей пропустит около трех недель.

«Эвертон» на этот момент ничего о травме игрока не сообщил.

В случае, если Миколенко не сможет приехать в сборную, слева в обороне может сыграть Богдан Михайличенко. Александр Зинченко из-за травмы команде не поможет, но в резервном списке есть потенциальный новичок сборной Александр Мартынюк из «Александрии».

У сборной Украины большое количество проблем с травмированными перед матчами Лиги наций против Грузии и Чехии. Повреждения получили Виктор Цыганков и Тарас Степаненко.

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Виталий Миколенко сборная Украины по футболу Лига наций травма Эвертон
Иван Зинченко Источник: ТаТоТаке
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Комментарии 8
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Diesel
Миколі звичайно здоровя. 
Але якось уже пох на збірну. 
Стадо бездарів які пас на 20 метрів не можуть дати. 
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+3
MIRRA
Та переодіньте Олександрію у форму збірної і випустіть на поле - гірше вже не буде
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+2
potemkin78
а может не приехать на игры?
Ответить
0
Nba37
Вызовите футболистов с молодёжной сборной или с клубом Александрии и Руха, хуже не будет 
Ответить
0
Показать Скрыть 2 ответа
Перець
Гри нема в збірній кожен сам по собі 
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0
Nba37
Как игры сборной так сразу травмы, и так постоянно происходит 
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-2
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