Еще один ключевой игрок сборной Украины получил травму

По информации ТаТоТаке, основной левый защитник сборной Украины Виталий Миколенко из-за проблем с икроножной мышцей пропустит около трех недель.

«Эвертон» на этот момент ничего о травме игрока не сообщил.

В случае, если Миколенко не сможет приехать в сборную, слева в обороне может сыграть Богдан Михайличенко. Александр Зинченко из-за травмы команде не поможет, но в резервном списке есть потенциальный новичок сборной Александр Мартынюк из «Александрии».

У сборной Украины большое количество проблем с травмированными перед матчами Лиги наций против Грузии и Чехии. Повреждения получили Виктор Цыганков и Тарас Степаненко.