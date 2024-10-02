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Лига чемпионов
02 октября 2024, 20:20 | Обновлено 02 октября 2024, 20:44
7580
15

Звездный игрок сборной Украины получил травму в матче Лиги чемпионов

Виктор Цыганков был заменен на 29-й минуте поединка Жироны и Фейеноорда

02 октября 2024, 20:20 | Обновлено 02 октября 2024, 20:44
7580
15
Звездный игрок сборной Украины получил травму в матче Лиги чемпионов

2 октября проходит матч 2-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Жирона и Фейеноорд.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Поединок проходит на стадионе Монтиливи в Каталонии. Время начала встречи – 19:45 по Киеву.

Украинский футболист хозяев Виктор Цыганков вышел в стартовом составе. На 29-й минуте украинец получил травму и был заменен на Арно Данжума.

Уже 11 октября сборная Украины сыграет матч 3-го тура против команды Грузии. Цыганков является ключевым игроком команды Сергея Реброва.

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Виктор Цыганков Жирона Фейеноорд Лига чемпионов травма
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 15
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Dnipro87
Досить вже називати їх зірковими , чуєте. Досить. Зірковим був Шевченко , та може ще декілька, а це просто футболісти з роздутим его. 
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+4
Владислав Антонов
І все ж Ярмолу викличуть 
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+4
Показать Скрыть 1 ответ
adidas777
"Чудовий" футбольний вечір... 
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0
Wlad West
Щось у лісі здохло.
Ответить
0
Harun Bakircioğlu
Ребров и так грустный тренер, еще и травмы у сборников постоянные
Ответить
0
Крысолов
Витька Цыганков по кличке Стеклянный.
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-1
Nikos
Слухай Данило може досить їм зірки "вішати". Він просто хороший гравець.
Ответить
-1
Показать Скрыть 2 ответа
Kawtan82
Який він Хрустальний. Капельеу нагрузки. І лозарет
Ответить
-8
Показать Скрыть 1 ответ
TolsTIyELF
пусть сидит в жироне и не выпендривается. 
Ответить
-9
ТвояМамка
Ничего нового. Хрусталь
Ответить
-9
Игорь
Хрусталь хрустальный Витёк конечно, какой АПЛ ? Там вообще из лазарета вылазить не будет 
Ответить
-9
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