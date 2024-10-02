Звездный игрок сборной Украины получил травму в матче Лиги чемпионов
Виктор Цыганков был заменен на 29-й минуте поединка Жироны и Фейеноорда
2 октября проходит матч 2-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Жирона и Фейеноорд.
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Поединок проходит на стадионе Монтиливи в Каталонии. Время начала встречи – 19:45 по Киеву.
Украинский футболист хозяев Виктор Цыганков вышел в стартовом составе. На 29-й минуте украинец получил травму и был заменен на Арно Данжума.
Уже 11 октября сборная Украины сыграет матч 3-го тура против команды Грузии. Цыганков является ключевым игроком команды Сергея Реброва.
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