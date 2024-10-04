Ман Сити и Ливерпуль отправляли скаутов оценить уровень звезды Шахтера
Представители английских грандов были на недавнем матче «горняков» в ЛЧ против «Аталанты»
На поединке второго тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором «Шахтер» в Гельзенкирхене принимал «Аталанту» (0:3), присутствовали скауты «Манчестер Сити» и «Ливерпуля».
Как сообщает TBR Football, оба английских гранда отправили своих селекционеров на указанный матч для того, чтобы оценить некоторых футболистов «Аталанты», но первоочередной причиной поездки являлся хавбек «Шахтера» Георгий Судаков.
И «Манчестер Сити», и «Ливерпуль» продолжают изучать возможности и потенциал Судакова, которого неоднократно связывали со скорым отъездом из «Шахтера» в один из топ-клубов Европы.
В английских грандах понимают, что вскоре им придется заменять ряд стареющих звезд, в том числе «горожане» активно подбирают преемника для Кевина Де Брюйне, а потому хотят как следует изучить все потенциальные возможности на рынке.
Ранее экс-форвард «Шахтера» Андрей Воробей заявил, что в поединке против «Аталанты» не было видно всей средней линии «горняков», в том числе и ее лидера Георгия Судакова.
Также накануне сообщалось, что скауты «Ливерпуля» на матче «Шахтер» – «Аталанта» просматривали в деле центрального хавбека итальянской команды Эдерсона.
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тільки Судаков може достойно і повинен замінити Де Брюйне.
інших таких, як Судаков, в Європі та і у світі нема.
Кевін іноді виглядає навіть гірше ніж звізда ШД...
Романо в твіттері написав що неназваний клуб з Саудівської Аравії чи Еміратівтаки дає за Жоріка 35 млн. Скоріше розбирайте Жоріка, бо продадуть.
Або і справді піде туди. Ви ж памятаєте Вілліана та Тейшейри відмивання...
А якщо серйозно, то більше всього з Аталанти когось дивились