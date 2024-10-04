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Лига чемпионов
04 октября 2024, 19:51 | Обновлено 04 октября 2024, 19:52
3048
43

Ман Сити и Ливерпуль отправляли скаутов оценить уровень звезды Шахтера

Представители английских грандов были на недавнем матче «горняков» в ЛЧ против «Аталанты»

04 октября 2024, 19:51 | Обновлено 04 октября 2024, 19:52
3048
43
Ман Сити и Ливерпуль отправляли скаутов оценить уровень звезды Шахтера
shakhtar.com. Георгий Судаков

На поединке второго тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором «Шахтер» в Гельзенкирхене принимал «Аталанту» (0:3), присутствовали скауты «Манчестер Сити» и «Ливерпуля».

Как сообщает TBR Football, оба английских гранда отправили своих селекционеров на указанный матч для того, чтобы оценить некоторых футболистов «Аталанты», но первоочередной причиной поездки являлся хавбек «Шахтера» Георгий Судаков.

И «Манчестер Сити», и «Ливерпуль» продолжают изучать возможности и потенциал Судакова, которого неоднократно связывали со скорым отъездом из «Шахтера» в один из топ-клубов Европы.

В английских грандах понимают, что вскоре им придется заменять ряд стареющих звезд, в том числе «горожане» активно подбирают преемника для Кевина Де Брюйне, а потому хотят как следует изучить все потенциальные возможности на рынке.

Ранее экс-форвард «Шахтера» Андрей Воробей заявил, что в поединке против «Аталанты» не было видно всей средней линии «горняков», в том числе и ее лидера Георгия Судакова.

Также накануне сообщалось, что скауты «Ливерпуля» на матче «Шахтер» – «Аталанта» просматривали в деле центрального хавбека итальянской команды Эдерсона.

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Георгий Судаков Шахтер Донецк Шахтер - Аталанта Ливерпуль Манчестер Сити скауты
Алексей Сливченко Источник: The Boot Room
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Комментарии 43
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Saar
так-так-так, саме Судакова....
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+11
Remark
Звучить, як насмішка!
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+8
serhiy
Думаю,скоріше когось з Аталанти дивилися ).
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+7
AndiM
 
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+7
Harun Bakircioğlu
Нужен новый тег #побрехеньки чтоб от него отписаться
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+6
vitaha33
Нє, інфа 200% - за Бондарем 😂
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+6
Показать Скрыть 1 ответ
Burevestnik
точно-точно...
тільки Судаков може достойно і повинен замінити Де Брюйне.  
інших таких, як Судаков, в Європі та і у світі нема.
Кевін іноді виглядає навіть гірше ніж звізда ШД...
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+4
FunnyCat_____
Оцінили?
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+4
Fitness.sports
Мудрик уже завидует
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+3
Показать Скрыть 8 ответов
ПУМА
"На матчі другого туру основного етапу Ліги чемпіонів між «Шахтарем» та «Аталантою» (0:3) у Гельзенкірхені були присутні скаути «Ліверпуля». Представники «червоних», як повідомляється, спостерігали за діями 25-річного бразильця Едерсона – центрального хавбека команди із Бергамо."
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+2
Показать Скрыть 3 ответа
avk2307
Наступна стаття буде приблизно такою:
Романо в твіттері написав що неназваний клуб з Саудівської Аравії чи Еміратівтаки дає за Жоріка 35 млн. Скоріше розбирайте Жоріка, бо продадуть.
Або і справді піде туди. Ви ж памятаєте Вілліана та Тейшейри відмивання... 
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+2
Lorenzo
Ахахааах🤮🤮🤮🤮балаболи ці дешеві,продажні працівники преси
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+2
AK.228
Охренели наверное 
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+2
COBA
Хіба на бартер, картоплю і яблука)))
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+1
Richard Lewis
Обидві делегації після цього записались до психотерапевтів, пропрацьовувати отриману травму 
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+1
DK1961
Непрестанно, день и ночь, на разных ветках надо пиарить на бабло лохметова пустую ржавую деревяшку!
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+1
Показать Скрыть 1 ответ
bubble gum
Зачем он им нужен, есть же звЭзда Шапаренко
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0
Boodya
Більше не приїдуть.
А якщо серйозно, то більше всього з Аталанти когось дивились 
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0
Показать Скрыть 4 ответа
Pavel_i_CO
Судаков вже декілька днів, у мріях, бігав з сьомим номером у збірній... А тут знов ненависний Ярмола повернувся.... Судаков і Мудрік більше думають про свій імідж, а не про свої команди. Вони, вдвох, не досягнуть і половини статистики, яку має Ярмола
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-1
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Дані Рохас
Руки проч от Бондаренко!
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-2
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