«Он молодец, его не было видно». Воробей высказался о Судакове

Бывший нападающий донецкого «Шахтера» Андрей Воробей в эксклюзивном интервью для Sport.ua высказался об игре полузащитника Георгия Судакова.

– Насчет Судакова что скажете? После нереализованного пенальти в ворота «Болоньи» ему доверили пробить одиннадцатиметровый в поединке с «Вересом», и он забил мяч. Георгий – лидер нынешнего «Шахтера», доверяют ему?

– Это нормально. Он молодец! Проявил характер и показал, что это была случайность и лотерея. Для уверенности это хорошо. Но в матче с «Аталантой» его тоже не было видно на поле. Линии полузащиты вообще не было видно.