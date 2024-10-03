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  4. «Он молодец, его не было видно». Воробей высказался о Судакове
Лига чемпионов
03 октября 2024, 09:34 |
499
2

«Он молодец, его не было видно». Воробей высказался о Судакове

Андрей Воробей считает, что Георгий проявил характер

03 октября 2024, 09:34 |
499
2
«Он молодец, его не было видно». Воробей высказался о Судакове
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Бывший нападающий донецкого «Шахтера» Андрей Воробей в эксклюзивном интервью для Sport.ua высказался об игре полузащитника Георгия Судакова.

– Насчет Судакова что скажете? После нереализованного пенальти в ворота «Болоньи» ему доверили пробить одиннадцатиметровый в поединке с «Вересом», и он забил мяч. Георгий – лидер нынешнего «Шахтера», доверяют ему?

– Это нормально. Он молодец! Проявил характер и показал, что это была случайность и лотерея. Для уверенности это хорошо. Но в матче с «Аталантой» его тоже не было видно на поле. Линии полузащиты вообще не было видно.

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Аталанта Шахтер Донецк Лига чемпионов Шахтер - Аталанта Андрей Воробей Георгий Судаков
Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Источник
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Saar
Судаков вже 200 лямів. На "Чорну пятницю" на нього скидка 95 %!
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+2
Gargantua81
заголовок конечно ))
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+1
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