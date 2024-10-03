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  4. Скауты Ливерпуля посетили матч Шахтер – Аталанта. Известно, кого смотрели
Лига чемпионов
03 октября 2024, 18:47 |
420
3

Скауты Ливерпуля посетили матч Шахтер – Аталанта. Известно, кого смотрели

Игрокам «горняков» с таким футболом интерес от английского гранда пока может только сниться…

03 октября 2024, 18:47 |
420
3
Скауты Ливерпуля посетили матч Шахтер – Аталанта. Известно, кого смотрели
Getty Images/Global Images Ukraine. Эдерсон

На матче второго тура основного этапа Лиги чемпионов между «Шахтером» и «Аталантой» (0:3) в Гельзенкирхен присутствовали скауты «Ливерпуля».

Представители «красных», как сообщается, наблюдали за действиями 25-летнего бразильца Эдерсона – центрального хавбека команды из Бергамо.

После того, как «Ливерпулю» отказал испанец Субименди, клуб сфокусировался на других вариантах, и Эдерсон сейчас выглядит наиболее предпочтительным.

Также на игру «горняков» против «Аталанты» своих скаутов направляли «Манчестер Сити», «Ньюкасл» и «Тоттенхэм». Вероятнее всего, в фокусе внимания этих клубов был один из героев вчерашнего поединка Адемола Лукман.

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Эдерсон дос Сантос Аталанта Шахтер - Аталанта Ливерпуль скауты трансферы АПЛ трансферы Серии A
Алексей Сливченко Источник: The Boot Room
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Комментарии 3
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Remark
Ну точно не гравців ШД дивилися! 
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+1
Saar
Та Судакова всі дивились. Сказали, що 50 млн не дадуть,  дадуть 200
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0
zhyr
Насправді вони таємно дивились на іншого футболіста. Всі знають його прізвище))
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0
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