Скауты Ливерпуля посетили матч Шахтер – Аталанта. Известно, кого смотрели

На матче второго тура основного этапа Лиги чемпионов между «Шахтером» и «Аталантой» (0:3) в Гельзенкирхен присутствовали скауты «Ливерпуля».

Представители «красных», как сообщается, наблюдали за действиями 25-летнего бразильца Эдерсона – центрального хавбека команды из Бергамо.

После того, как «Ливерпулю» отказал испанец Субименди, клуб сфокусировался на других вариантах, и Эдерсон сейчас выглядит наиболее предпочтительным.

Также на игру «горняков» против «Аталанты» своих скаутов направляли «Манчестер Сити», «Ньюкасл» и «Тоттенхэм». Вероятнее всего, в фокусе внимания этих клубов был один из героев вчерашнего поединка Адемола Лукман.