Скауты Ливерпуля посетили матч Шахтер – Аталанта. Известно, кого смотрели
Игрокам «горняков» с таким футболом интерес от английского гранда пока может только сниться…
На матче второго тура основного этапа Лиги чемпионов между «Шахтером» и «Аталантой» (0:3) в Гельзенкирхен присутствовали скауты «Ливерпуля».
Представители «красных», как сообщается, наблюдали за действиями 25-летнего бразильца Эдерсона – центрального хавбека команды из Бергамо.
После того, как «Ливерпулю» отказал испанец Субименди, клуб сфокусировался на других вариантах, и Эдерсон сейчас выглядит наиболее предпочтительным.
Также на игру «горняков» против «Аталанты» своих скаутов направляли «Манчестер Сити», «Ньюкасл» и «Тоттенхэм». Вероятнее всего, в фокусе внимания этих клубов был один из героев вчерашнего поединка Адемола Лукман.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Смотрите видеообзор матча 1/2 финала чемпионата мира 2024 по футзалу
3 октября в 19:45 в Германии пройдет поединок 2-го тура Лиги Европы