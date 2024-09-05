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  4. Субименди объяснил, почему отказался от перехода в Ливерпуль
Испания
05 сентября 2024, 16:21 |
233
0

Субименди объяснил, почему отказался от перехода в Ливерпуль

Хавбек «Реал Сосьедада» – о своем решении

05 сентября 2024, 16:21 |
233
0
Субименди объяснил, почему отказался от перехода в Ливерпуль
Getty Images/Global Images Ukraine. Мартин Субименди

Полузащитник «Реал Сосьедада» Мартин Субименди объяснил, почему отказался от перехода в «Ливерпуль» прошлым летом, а также оценил неудачный старт своей команды в нынешнем сезоне:

«Реал Сосьедад» для меня многое, что значит – это моя жизнь. Большая часть того, кто я есть, связана с этим клубом. Поэтому я решил остаться в этом проекте.

Сейчас мы готовы не на 100%, но как только найдем свой ритм, все будет хорошо. Мы должны искать свою лучшую версию и чувствовать себя конкурентоспособными в каждом матче».

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Мартин Субименди Реал Сосьедад Ливерпуль
Олег Дидух Источник: Marca
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