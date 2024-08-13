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  4. Выбрал пейзажи? Чемпион Европы 2024 отказался от трансфера в Ливерпуль
Англия
13 августа 2024, 07:48 |
997
0

Выбрал пейзажи? Чемпион Европы 2024 отказался от трансфера в Ливерпуль

Мартин Субименди останется в «Реал Сосьедаде»

13 августа 2024, 07:48 |
997
0
Выбрал пейзажи? Чемпион Европы 2024 отказался от трансфера в Ливерпуль
Getty Images/Global Images Ukraine. Мартин Субименди

Испанский полузащитник «Реал Сосьедада» Мартин Субименди отказался переходить в английский «Ливерпуль», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, 25-летний футболист влюблен в свой родной клуб и готов продлить с ним контракт.

Интересно, что финансовые условия предложенной «Сосьедадом» сделки намного меньше тех, что предлагал «Ливерпуль».

В сезоне 2023/24 Мартин Субименди провел 45 матчей на клубном уровне, отметившись 4 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Клаусула в его контракте с «Реал Сосьедадом» составляет 60 миллионов евро.

Ранее главный тренер «Реал Сосьедада» Иманоль Альгуасиль пытался убедить Мартина Субименди остаться с помощью презентации с видами Сан-Себастьяна.

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Ливерпуль трансферы Реал Сосьедад трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги Мартин Субименди Фабрицио Романо продление контракта
Дмитро Вербинський Источник: Фабрицио Романо
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