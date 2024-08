Выбрал пейзажи? Чемпион Европы 2024 отказался от трансфера в Ливерпуль

Испанский полузащитник «Реал Сосьедада» Мартин Субименди отказался переходить в английский «Ливерпуль», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, 25-летний футболист влюблен в свой родной клуб и готов продлить с ним контракт.

Интересно, что финансовые условия предложенной «Сосьедадом» сделки намного меньше тех, что предлагал «Ливерпуль».

В сезоне 2023/24 Мартин Субименди провел 45 матчей на клубном уровне, отметившись 4 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Клаусула в его контракте с «Реал Сосьедадом» составляет 60 миллионов евро.

Ранее главный тренер «Реал Сосьедада» Иманоль Альгуасиль пытался убедить Мартина Субименди остаться с помощью презентации с видами Сан-Себастьяна.

