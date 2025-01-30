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Лига Европы
30 января 2025, 23:17 | Обновлено 30 января 2025, 23:24
2482
0

Динамо Киев – РФШ Рига. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 8-го тура Лиги Европы

30 января 2025, 23:17 | Обновлено 30 января 2025, 23:24
2482
0
Динамо Киев – РФШ Рига. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

30 января в 22:00 киевское «Динамо» проводит матч 8-го тура Лиги Европы против латвийского клуба РФШ Рига.

Команды встречаются на арене Фолькспаркштадион в немецком Гамбурге.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

«Динамо» крайне неудачно провело турнир, потерпев 6 поражений подряд, после чего было набрано первое очко – ничья с турецким Галатасараем (3:3).

Киевская команда досрочно потеряла шансы на выход в плей-офф и играет матч престижа против рижского клуба.

Динамо Киев – РФШ Рига. Видео голов и обзор матча (обновляется)

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Динамо Киев Лига Европы РФШ Рига Динамо - РФШ видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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