На защитника Колоса, воспитанника Динамо, претендует Металлист 1925

Защитник «Колоса» Никита Бурда не тренируется с первой командой. Игрок рассматривает предложения от других клубов и ищет варианты продолжения карьеры. Футболист не хочет выступать за пределами Украины, хоть и имеет предложения от зарубежных клубов.

В подписании опытного защитника заинтересован «Металлист 1925». Главный тренер харьковского клуба Патрик ван Леувен считает Никиту Бурду важным усилением. «Металлист 1925» настроен по итогам сезона выйти в УПЛ и проводит активную трансферную политику.

Никита Бурда перешел в «Колос» в статусе свободного агента. Ранее игрок выступал за киевское «Динамо» и луганскую «Зарю». В текущем сезоне игрок провел за «Колос» 6 матчей. Результативными действиями не отметился. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 29-летнего защитника в 500 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что «Черноморец» подписал хавбеков «Полесья» и «Металлиста 1925».