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Украина. Премьер лига
22 февраля 2025, 15:15 |
530
0

На защитника Колоса, воспитанника Динамо, претендует Металлист 1925

Никита Бурда может перейти в клуб Первой лиги

22 февраля 2025, 15:15 |
530
0
На защитника Колоса, воспитанника Динамо, претендует Металлист 1925
ФК Колос. Никита Бурда

Защитник «Колоса» Никита Бурда не тренируется с первой командой. Игрок рассматривает предложения от других клубов и ищет варианты продолжения карьеры. Футболист не хочет выступать за пределами Украины, хоть и имеет предложения от зарубежных клубов.

В подписании опытного защитника заинтересован «Металлист 1925». Главный тренер харьковского клуба Патрик ван Леувен считает Никиту Бурду важным усилением. «Металлист 1925» настроен по итогам сезона выйти в УПЛ и проводит активную трансферную политику.

Никита Бурда перешел в «Колос» в статусе свободного агента. Ранее игрок выступал за киевское «Динамо» и луганскую «Зарю». В текущем сезоне игрок провел за «Колос» 6 матчей. Результативными действиями не отметился. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 29-летнего защитника в 500 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что «Черноморец» подписал хавбеков «Полесья» и «Металлиста 1925».

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Никита Бурда Колос Ковалевка Металлист 1925 Динамо Киев трансферы Украинская Премьер-лига Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу
Сергей Турчак Источник: Telegram
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