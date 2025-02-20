ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал хавбеков Полесья и Металлиста 1925

Клуб УПЛ Черноморец объявил о переходе в команду полузащитника Металлиста 1925 Игоря Когута и хавбека второй команды Полесья Богдана Панчишина.

Одесситы не сообщили подробности, но ранее была информация об аренде обоих футболистов до конца сезона.

В текущем сезоне 28-летний Когут, который действует в центре поля, провел 7 матчей без результативных действий.

21-летний Панчишин, который играет на позиции опорника, во Второй лиге отыграл 11 матчей без результативных действий.