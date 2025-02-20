Украина. Премьер лига20 февраля 2025, 16:05 | Обновлено 20 февраля 2025, 16:40
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ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал хавбеков Полесья и Металлиста 1925
Когут и Панчишин перебрались в одесскую команду
20 февраля 2025, 16:05 | Обновлено 20 февраля 2025, 16:40
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Клуб УПЛ Черноморец объявил о переходе в команду полузащитника Металлиста 1925 Игоря Когута и хавбека второй команды Полесья Богдана Панчишина.
Одесситы не сообщили подробности, но ранее была информация об аренде обоих футболистов до конца сезона.
В текущем сезоне 28-летний Когут, который действует в центре поля, провел 7 матчей без результативных действий.
21-летний Панчишин, который играет на позиции опорника, во Второй лиге отыграл 11 матчей без результативных действий.
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