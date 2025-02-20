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Украина. Премьер лига
20 февраля 2025, 16:05 | Обновлено 20 февраля 2025, 16:40
990
0

ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал хавбеков Полесья и Металлиста 1925

Когут и Панчишин перебрались в одесскую команду

20 февраля 2025, 16:05 | Обновлено 20 февраля 2025, 16:40
990
0
ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал хавбеков Полесья и Металлиста 1925
ФК Черноморец. Когут и Панчишин

Клуб УПЛ Черноморец объявил о переходе в команду полузащитника Металлиста 1925 Игоря Когута и хавбека второй команды Полесья Богдана Панчишина.

Одесситы не сообщили подробности, но ранее была информация об аренде обоих футболистов до конца сезона.

В текущем сезоне 28-летний Когут, который действует в центре поля, провел 7 матчей без результативных действий.

21-летний Панчишин, который играет на позиции опорника, во Второй лиге отыграл 11 матчей без результативных действий.

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Черноморец Одесса Металлист 1925 Игорь Когут Богдан Панчишин Полесье Житомир трансферы трансферы УПЛ Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Иван Зинченко Источник: ФК Черноморец
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