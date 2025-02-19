В субботу, 22 февраля, состоится матч 26-го тура чемпионата Англии «Борнмут» – «Вулверхэмптон». Встреча пройдёт на стадионе «Виталити Стэдиум» в Борнмуте.

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Борнмут

«Борнмут» в предыдущих матчах преподнес пару сюрпризов, обыграв «Ньюкасл» (4:1) и «Ноттингем Форест» (5:0), но споткнулся на лидере. После поражения от «Ливерпуля» (0:2), «Борнмут» в прошлом туре в гостях выиграл у «Саутгемптона» (3:1). Команда набрала 43 очка, обогнала «Челси» и поднялась на пятое место турнирной таблицы – а это зона Лиги Европы. В последних пяти домашних матчах у «Борнмута» поражение, две победы и две ничьи. На своем поле команда пропустила 9 мячей – наименьшее количество среди всех команд АПЛ.

Вулверхэмптон

«Вулверхэмптон» выиграл один из пяти последних матчей. Команда дома обыграла «Астон Виллу» (2:0). Остальные четыре поединка «Вулверхэмптон» проиграл. В предыдущем туре «волки» гостили у «Ливерпуля» и уступили со счетом 1:2. Стоит отметить, что за весь второй тайм лидер АПЛ не нанес ни одного удара в сторону ворот «Вулверхэмптона». Команда идет на 17 месте с отрывом от зоны вылета в два очка. «Вулверхэмптон» проиграл три предыдущих гостевых матча, пропуская в каждом не менее двух мячей.

Личные встречи

В матче первого круга «Борнмут одержал победу со счетом 4:2. Из последних пяти матчей «Борнмут» выиграл три. Одна победа на счету «Вулверхэмптона». Еще один поединок завершился вничью.

«Борнмут» – «Вулверхэмптон»: ключевая статистика и тренды

В домашних матчах «Борнмут» забивает в среднем по 1,42 гола за игру. Средняя результативность «Вулверхэмптона» в гостях составляет 1,46 гола за матч.

Возможные составы

«Борнмут»: Аррисабалага, Керкез, Кук, Гейзен, Забарный, Адамс, Кристи, Брукс, Сэменьо, Клюйверт, Уаттара.

«Вулверхэмптон»: Са, Догерти, Агбаду, Тоти, Семеду, Андре, Жоао Гомес, Аит-Нури, Сарабия, Кунья, Гуэдеш.

Прогноз

«Борнмут» мало пропускает на своем поле. Возможен вариант, что забьет только одна команда. Букмекерская компания Betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 2,2.