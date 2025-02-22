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Чемпионат Англии
Борнмут
22.02.2025 17:00 – FT 0 : 1
Вулверхэмптон
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Англия
22 февраля 2025, 22:36 | Обновлено 22 февраля 2025, 22:40
467
1

Борнмут – Вулверхэмптон – 0:1. Дивное удаление Забарного. Видео гола, обзор

Смотрите видеообзор матча 26-го тура АПЛ 2024/25

22 февраля 2025, 22:36 | Обновлено 22 февраля 2025, 22:40
467
1
Борнмут – Вулверхэмптон – 0:1. Дивное удаление Забарного. Видео гола, обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

22 февраля состоялся матч 26-го тура АПЛ 2024/25 между командами Борнмут и Вулверхэмптон.

Поединок прошел на стадионе Виталити. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Украинский центрбек вишен Илья Забарный вышел в старте и на 31-й минуте получил прямую красную карточку. Удаление украинца – очень спорный эпизод.

АПЛ 2024/25. 26-й тур, 22 февраля

Борнмут – Вулверхэмптон – 0:1

Гол: Матеус Кунья, 36

Удаление: Забарный, 31

Видеообзор матча:

События матча

36’
ГОЛ ! Мяч забил Матеус Кунья (Вулверхэмптон).
31’
Илья Забарный (Борнмут) получает красную карточку.
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Илья Забарный удаление (красная карточка) Борнмут Вулверхэмптон Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу видео голов и обзор Матеус Кунья
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Карабас Барабас
Нічого спірного: перший на м'ячі, але підкат прямою ногою з ризиком нанести серйозну травму супернику. Так грати не можна!
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