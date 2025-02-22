22 февраля состоялся матч 26-го тура АПЛ 2024/25 между командами Борнмут и Вулверхэмптон.

Поединок прошел на стадионе Виталити. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

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Украинский центрбек вишен Илья Забарный вышел в старте и на 31-й минуте получил прямую красную карточку. Удаление украинца – очень спорный эпизод.

АПЛ 2024/25. 26-й тур, 22 февраля

Борнмут – Вулверхэмптон – 0:1

Гол: Матеус Кунья, 36

Удаление: Забарный, 31

Видеообзор матча: