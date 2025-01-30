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  4. Возвращение. Малиновский приступил к тренировкам после тяжелой травмы
Италия
30 января 2025, 23:20 |
163
0

Возвращение. Малиновский приступил к тренировкам после тяжелой травмы

Руслан Малиновский провел часть тренировки с общей группой

30 января 2025, 23:20 |
163
0
Возвращение. Малиновский приступил к тренировкам после тяжелой травмы
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Украинский полузащитник «Дженоа» Руслан Малиновский провел часть тренировки с общей группой игроков итальянского клуба, сообщает Tutto Mercato.

31-летний футболист получил серьезную травму в матче с «Венецией», который состоялся 21 сентября 2024 года. Руслан Малиновский присоединился к «Дженоа» 31 января 2024 года, за клуб провел 36 матчей, забил 4 гола и отдал 3 ассиста.

Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 3,5 миллиона евро.

Ранее сообщалось о том, что «Дженоа» подписал швейцарского голкипера.

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Руслан Малиновский Дженоа Серия A чемпионат Италии по футболу Венеция
Данііл Киріяка Источник: Tutto Bologna Web
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