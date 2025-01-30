Возвращение. Малиновский приступил к тренировкам после тяжелой травмы
Руслан Малиновский провел часть тренировки с общей группой
Украинский полузащитник «Дженоа» Руслан Малиновский провел часть тренировки с общей группой игроков итальянского клуба, сообщает Tutto Mercato.
31-летний футболист получил серьезную травму в матче с «Венецией», который состоялся 21 сентября 2024 года. Руслан Малиновский присоединился к «Дженоа» 31 января 2024 года, за клуб провел 36 матчей, забил 4 гола и отдал 3 ассиста.
Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 3,5 миллиона евро.
Ранее сообщалось о том, что «Дженоа» подписал швейцарского голкипера.
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