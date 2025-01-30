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  4. ФОТО. Мама дорогая! Как Джорджина снова взорвала интернет. Горячие кадры
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30 января 2025, 23:07 |
1404
4

ФОТО. Мама дорогая! Как Джорджина снова взорвала интернет. Горячие кадры

Джорджина Родригес и её красота

30 января 2025, 23:07 |
1404
4
ФОТО. Мама дорогая! Как Джорджина снова взорвала интернет. Горячие кадры
Instagram. Джорджина Родригес

Жена Криштиану Роналду, Джорджина Родригес, опубликовала новый стильный фотосет на своей странице в Instagram.

Красавица снова рекламирует продукцию бренда Alo – американского производителя спортивной одежды премиум-класса.

Звезда соцсетей поделилась несколькими фотографиями, подписав их: «Урок танцев».

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Джорджина предстала в образе балерины, что очень близко ей, так как она занималась бальными танцами в детстве и юности.

Фолловеры по достоинству оценили новое творчество на странице селебрити:

«Мама дорогая! Ты идеальна!», «Джорджина становится всё лучше и лучше из года в год», «Криштиану – настоящий счастливчик!» и так далее.

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фото lifestyle Криштиану Роналду Джорджина Родригес
Артем Діхтяренко Источник: Instagram
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Комментарии 4
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ТвояМамка
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yura koshak
Атрем, іди на ху_й!!! я хочу читати про СПОРТ, бля_ть, а не про шмар всяких. Якшо я захочу подивитися на шмар і подрочить- то є набагато кращі ресурси. Главред, закривай цю тему і дай пі_зди цьому під_арасу або сам звільняйся, бо ти пропускаєш сюди це дє_рьмо!
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0
yura koshak
Так а на шо тут дрочить? да сіськи хоча б?
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0
yura koshak
ну таке.. 
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