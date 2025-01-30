ФОТО. Мама дорогая! Как Джорджина снова взорвала интернет. Горячие кадры
Джорджина Родригес и её красота
Жена Криштиану Роналду, Джорджина Родригес, опубликовала новый стильный фотосет на своей странице в Instagram.
Красавица снова рекламирует продукцию бренда Alo – американского производителя спортивной одежды премиум-класса.
Звезда соцсетей поделилась несколькими фотографиями, подписав их: «Урок танцев».
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Джорджина предстала в образе балерины, что очень близко ей, так как она занималась бальными танцами в детстве и юности.
Фолловеры по достоинству оценили новое творчество на странице селебрити:
«Мама дорогая! Ты идеальна!», «Джорджина становится всё лучше и лучше из года в год», «Криштиану – настоящий счастливчик!» и так далее.
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