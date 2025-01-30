Защитник Манчестер Сити: «Мы можем победить любую команду в Европе»

29 января в 22:00 состоялся матч 8-го тура Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Брюгге» (3:1). По результатам этапа лиги, «горожане» вышли в плей-офф Лиги чемпионов, где встретятся с «Баварией» или «Реалом».

Защитник «Манчестер Сити» Мануэль Аканджи прокомментировал выход своей команды в плей-офф:

«Я думаю, что мы можем победить любую команду в Европе, поэтому кто бы это ни был, мы готовы к этому вызову.

Несмотря на то, что мы играли не так хорошо, как раньше, я думаю, ни одна команда не хочет противостоять нам. Я все еще считаю, что мы одна из лучших команд Европы. Но мы должны доказывать это матч за матчем, и мы этого не сделали. В этом году мы еще этого не сделаем, но я все равно думаю, что мы на это способны.

Счастлив, что мы вышли в плей-офф. Конечно, мы хотели бы попасть в восьмерку лучших, но мы не можем этого изменить, поэтому нам нужно выигрывать. Это было нелегко, но мы это сделали.

Настроение в раздевалке хорошее. Всегда, когда ты получаешь хорошие результаты, настроение лучше, чем когда ты проигрываешь, очевидно».