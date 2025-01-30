Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Защитник Манчестер Сити: «Мы можем победить любую команду в Европе»
Лига чемпионов
30 января 2025, 22:43 | Обновлено 30 января 2025, 22:58
227
1

Защитник Манчестер Сити: «Мы можем победить любую команду в Европе»

Мануэль Аканджи высказался о стадии плей-офф Лиги чемпионов

30 января 2025, 22:43 | Обновлено 30 января 2025, 22:58
227
1
Защитник Манчестер Сити: «Мы можем победить любую команду в Европе»
Getty Images/Global Images Ukraine. Мануэль Аканджи

29 января в 22:00 состоялся матч 8-го тура Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Брюгге» (3:1). По результатам этапа лиги, «горожане» вышли в плей-офф Лиги чемпионов, где встретятся с «Баварией» или «Реалом».

Защитник «Манчестер Сити» Мануэль Аканджи прокомментировал выход своей команды в плей-офф:

«Я думаю, что мы можем победить любую команду в Европе, поэтому кто бы это ни был, мы готовы к этому вызову.

Несмотря на то, что мы играли не так хорошо, как раньше, я думаю, ни одна команда не хочет противостоять нам. Я все еще считаю, что мы одна из лучших команд Европы. Но мы должны доказывать это матч за матчем, и мы этого не сделали. В этом году мы еще этого не сделаем, но я все равно думаю, что мы на это способны.

Счастлив, что мы вышли в плей-офф. Конечно, мы хотели бы попасть в восьмерку лучших, но мы не можем этого изменить, поэтому нам нужно выигрывать. Это было нелегко, но мы это сделали.

Настроение в раздевалке хорошее. Всегда, когда ты получаешь хорошие результаты, настроение лучше, чем когда ты проигрываешь, очевидно».

По теме:
Экс-игрок Шахтера: «Бондарь и Матвиенко продолжили чудить и в Дортмунде»
ФОТО. Легенду футбола засекли со звездой порно. Не угадаете кого
Где смотреть онлайн суперматч АПЛ Арсенал – Манчестер Сити
Мануэль Аканджи Лига чемпионов Реал Мадрид Бавария Манчестер Сити Брюгге
Іван Распутін Источник: The Mirror
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Довбик очаровал итальянскую журналистку. Вот что сказал Артем
Футбол | 30 января 2025, 17:50 5
ВИДЕО. Довбик очаровал итальянскую журналистку. Вот что сказал Артем
ВИДЕО. Довбик очаровал итальянскую журналистку. Вот что сказал Артем

Нападающий Ромы рассмешил представительницу СМИ

Итоговая таблица Лиги чемпионов. Стали известны все 24 участника плей-офф
Футбол | 30 января 2025, 06:23 16
Итоговая таблица Лиги чемпионов. Стали известны все 24 участника плей-офф
Итоговая таблица Лиги чемпионов. Стали известны все 24 участника плей-офф

Жеребьевка 1/16 финала ЛЧ состоится 31 января

ФОТО. Сколько зрителей посетили игру? Антианшлаг на матче Динамо и РФШ
Футбол | 30.01.2025, 22:07
ФОТО. Сколько зрителей посетили игру? Антианшлаг на матче Динамо и РФШ
ФОТО. Сколько зрителей посетили игру? Антианшлаг на матче Динамо и РФШ
Таблица коэффициентов. Чемпион Украины будет стартовать с 1-го раунда ЛЧ
Футбол | 30.01.2025, 16:40
Таблица коэффициентов. Чемпион Украины будет стартовать с 1-го раунда ЛЧ
Таблица коэффициентов. Чемпион Украины будет стартовать с 1-го раунда ЛЧ
«Посмотрите на Усика». Чемпион мира собирается дебютировать в хевивейте
Бокс | 30.01.2025, 11:52
«Посмотрите на Усика». Чемпион мира собирается дебютировать в хевивейте
«Посмотрите на Усика». Чемпион мира собирается дебютировать в хевивейте
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Saar
Ну так, у вас узбек є, він зупинить любого форварда🤣🤣
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
БЕРИНЧИК: «Он отказался со мной драться. Предлагали хорошие деньги»
БЕРИНЧИК: «Он отказался со мной драться. Предлагали хорошие деньги»
29.01.2025, 19:11 7
Бокс
ВИДЕО. Показаны условия, в которых жил Ламин Ямал. Бедность
ВИДЕО. Показаны условия, в которых жил Ламин Ямал. Бедность
28.01.2025, 21:41 2
Футбол
Экс-чемпион мира: «Я поставил 2 миллиона долларов на свою победу»
Экс-чемпион мира: «Я поставил 2 миллиона долларов на свою победу»
29.01.2025, 08:26 13
Бокс
Прощай, Арсенал? Зинченко принял важное решение относительно будущего
Прощай, Арсенал? Зинченко принял важное решение относительно будущего
28.01.2025, 23:20 2
Футбол
Зидан ответил, кто его самый любимый игрок после Роналду и Месси
Зидан ответил, кто его самый любимый игрок после Роналду и Месси
29.01.2025, 08:32 4
Футбол
Ярмоленко обратился к Бущану после его трансфера из Динамо в Аравию
Ярмоленко обратился к Бущану после его трансфера из Динамо в Аравию
30.01.2025, 08:25 3
Футбол
Прощание с Лигой чемпионов. Шахтер уступил Боруссии в Дортмунде
Прощание с Лигой чемпионов. Шахтер уступил Боруссии в Дортмунде
29.01.2025, 23:56 219
Футбол
Определен лучший боксер в легком весе. Какое место у Ломы и Беринчика?
Определен лучший боксер в легком весе. Какое место у Ломы и Беринчика?
30.01.2025, 09:13 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем