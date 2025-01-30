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30 января 2025, 22:37 | Обновлено 30 января 2025, 23:07
3093
2

ФОТО. Легенду футбола засекли со звездой порно. Не угадаете кого

Икер Касильяс веселится как может

30 января 2025, 22:37 | Обновлено 30 января 2025, 23:07
3093
2
ФОТО. Легенду футбола засекли со звездой порно. Не угадаете кого
Instagram. Клаудия Бавель

Легенду мадридского «Реала» и сборной Испании Икера Касильяса видели в компании порнозвезды и модели OnlyFans Клаудии Бавель.

Они остановились в одном из отелей Барселоны. Местные папарацци уже сделали несколько кадров.

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Касильяс завоевал славу ловеласа после развода с Сарой Карбонеро в 2021-м году.

Клаудия снималась в фильмах для взрослых и активно ведет страницу OnlyFans, где на неё подписано 16 тысяч фолловеров, и где она получает около 17 тысячи фунтов в месяц.

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фото lifestyle Икер Касильяс Реал Мадрид
Артем Діхтяренко Источник: Daily Mail
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Комментарии 2
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BATI-GOOOOOL
Не вже Роналду???
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0
HaloGen
Так а гол хоть забив?
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0
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