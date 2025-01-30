ФОТО. Легенду футбола засекли со звездой порно. Не угадаете кого

Легенду мадридского «Реала» и сборной Испании Икера Касильяса видели в компании порнозвезды и модели OnlyFans Клаудии Бавель.

Они остановились в одном из отелей Барселоны. Местные папарацци уже сделали несколько кадров.

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Касильяс завоевал славу ловеласа после развода с Сарой Карбонеро в 2021-м году.

Клаудия снималась в фильмах для взрослых и активно ведет страницу OnlyFans, где на неё подписано 16 тысяч фолловеров, и где она получает около 17 тысячи фунтов в месяц.