ФОТО. Легенду футбола засекли со звездой порно. Не угадаете кого
Икер Касильяс веселится как может
Легенду мадридского «Реала» и сборной Испании Икера Касильяса видели в компании порнозвезды и модели OnlyFans Клаудии Бавель.
Они остановились в одном из отелей Барселоны. Местные папарацци уже сделали несколько кадров.
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Касильяс завоевал славу ловеласа после развода с Сарой Карбонеро в 2021-м году.
Клаудия снималась в фильмах для взрослых и активно ведет страницу OnlyFans, где на неё подписано 16 тысяч фолловеров, и где она получает около 17 тысячи фунтов в месяц.
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