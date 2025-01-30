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Лига чемпионов
30 января 2025, 22:45 |
1406
0

Экс-игрок Шахтера: «Бондарь и Матвиенко продолжили чудить и в Дортмунде»

Впрочем, провальным выступление Шахтера считать не стоит

30 января 2025, 22:45 |
1406
0
Экс-игрок Шахтера: «Бондарь и Матвиенко продолжили чудить и в Дортмунде»
Getty Images/Global Images Ukraine. Шахтер

В заключительном поединке группового раунда Лиги чемпионов по футболу донецкий Шахтер уступил немецкой Боруссии из Дортмунда со счетом 1:3 и сошел с дистанции.

Бывший игрок национальной сборной Украины и «Шахтера» Ярослав Хома в разговоре с корреспондентом Sport.ua рассказал, что помешало «горнякам» добиться положительного результата:

«Боруссия из тех немногих немецких команд, которая сама играет и позволяет это делать сопернику. Поэтому, можно было предположить, что в открытом бою, когда борьба будет идти на встречных курсах у гостей будут возможности усложнить жизнь немецкому клубу. Но по большому счету, этого не произошло. Особенно в завершающей фазе атак преимущество хозяев было ощутимо. Речь идет не только об ударах издали, но и о разрезных передачах, кроссах. Неудивительно, что по созданным голевым моментам «Боруссия» была лучше».

– Вчера игра Шахтера произвела целостное впечатление или может были исполнители, которые выпадали из ансамбля?

– В Дортмунде «горняки» действовали в присущем им стиле: часто контролировали мяч, много комбинировали. Но, к сожалению, когда у владений «Боруссии» возникали свободные зоны, то не находили интересных продолжений и соперник ликвидировал угрозу. А у своих ворот снова чудили стопперы Бондарь и Матвиенко - худшие в составе «Шахтера». Хорошо, что их часто выручал вратарь Ризнык, иначе разгрома было бы не избежать. Как по мне, победа «Боруссии» была заслуженная.

– «Шахтер» еще не проводил так рано официальные матчи, на ваш взгляд, тренерскому штабу во время короткого январского сбора удалось, как следует подготовить подопечных?

– Чувствовалось, что «горняки» находятся в игровом тонусе, к их функциональному состоянию вопросов не возникало. Вот только если не мотивированный Брест оказался им, образно говоря, по зубам, то с «Боруссией», которой позарез нужны были очки, уже было туго. Все же, класс дортмундцев – выше.

– «Шахтер» едва ли не впервые в разгар сезона решил распрощаться с несколькими ведущими игроками. Это уместно?

– «Горняки» всегда отличались продуманными решениями на трансферном рынке. Это внутренняя «кухня», убежден, что они все взвесили, посчитав, что те футболисты, которые уходят свои лучшие матчи за «Шахтер» уже сыграли. Это их право.

– Как вы оцените выступление Шахтера в текущей Лиге чемпионов и есть ли у него шансы вернуть интригу в борьбе за «золото» чемпионата УПЛ?

– Я не могу назвать выступление «Шахтера» провальным в самом престижном европейском футбольном турнире. Не исключено, что если бы «горняки» не упустили победу в Эйндховене, то могли даже претендовать на выход в следующий раунд. Хотя, в общем, чувствовалось, что на таком уровне «Шахтеру» не хватает лидеров. Также следует учесть и то, что из-за российской агрессии «горняки» вынуждены были все матчи проводить в отличие от конкурентов, на выезде. Это создавало проблемы, как с восстановлением, так и тренировочным процессом.

Что же касается выступления во второй части сезона на всеукраинской арене, то для Шахтера еще не все потеряно. Как для УПЛ у «Шахтера» - квалифицированный состав, длинная скамейка запасных. Убежден, что в феврале еще будет кадровое усиление. И если «горняки» обойдутся без недооценки соперников, то у них есть все шансы наверстать упущенное прошлой осенью и отстоять чемпионский титул.

Ранее сообщалось о том, что «Шахтер» объявил об уходе Тараса Степаненко.

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Лига чемпионов Ярослав Хома инсайд Шахтер Донецк Боруссия Дортмунд Дмитрий Ризнык Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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