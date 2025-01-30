В четверг, 30 января, проходит матч 8-го тура Лиги Европы между «Ромой» и франкфуртским «Айнтрахтом».

Матч принимает стадио Олимпико в Риме. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по киевскому времени.

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На 44-й минуте испанский фланговый защитник хозяев поля Анхелиньо отличился забитым голом. Счет на табло – 1:0.

❗️ ВИДЕО. Гол в раздевалку. Рома открыла счет в матче с Айнтрахтом