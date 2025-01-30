Лига Европы30 января 2025, 22:49 |
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ВИДЕО. Гол в раздевалку. Рома открыла счет в матче с Айнтрахтом
Голом отличился Анхелиньо
30 января 2025, 22:49 |
1096
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В четверг, 30 января, проходит матч 8-го тура Лиги Европы между «Ромой» и франкфуртским «Айнтрахтом».
Матч принимает стадио Олимпико в Риме. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в Telegram Sport.ua
На 44-й минуте испанский фланговый защитник хозяев поля Анхелиньо отличился забитым голом. Счет на табло – 1:0.
❗️ ВИДЕО. Гол в раздевалку. Рома открыла счет в матче с Айнтрахтом
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