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  4. ВИДЕО. Гол в раздевалку. Рома открыла счет в матче с Айнтрахтом
Лига Европы
30 января 2025, 22:49 |
1096
0

ВИДЕО. Гол в раздевалку. Рома открыла счет в матче с Айнтрахтом

Голом отличился Анхелиньо

30 января 2025, 22:49 |
1096
0
ВИДЕО. Гол в раздевалку. Рома открыла счет в матче с Айнтрахтом
Getty Images/Global Images Ukraine. Анхелиньо

В четверг, 30 января, проходит матч 8-го тура Лиги Европы между «Ромой» и франкфуртским «Айнтрахтом».

Матч принимает стадио Олимпико в Риме. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в Telegram Sport.ua

На 44-й минуте испанский фланговый защитник хозяев поля Анхелиньо отличился забитым голом. Счет на табло – 1:0.

❗️ ВИДЕО. Гол в раздевалку. Рома открыла счет в матче с Айнтрахтом

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Анхелиньо Рома Рим Айнтрахт Франкфурт видео голов и обзор Лига Европы
Данііл Киріяка
Данііл Киріяка Sport.ua
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