30 января в 22:00 киевское «Динамо» проводит матч 8-го тура Лиги Европы против латвийского клуба РФШ Рига.

Команды встречаются на арене Фолькспаркштадион в немецком Гамбурге.

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«Динамо» крайне неудачно провело турнир, потерпев 6 поражений подряд, после чего было набрано первое очко – ничья с турецким Галатасараем (3:3).

Киевская команда досрочно потеряла шансы на выход в плей-офф и играет матч престижа против рижского клуба.

На 21-й минуте Владислав Кабаев отправил мяч в ворота соперника, но судьи справедливо зафиксировали офсайд у Владислава Ваната.

ФОТО. Гол Кабаева для Динамо не засчитан из-за офсайда у Ваната