ФОТО. Гол Кабаева для Динамо не засчитан из-за офсайда у Ваната
Эпизод случился на 21-й минуте матча 8-го тура Лиги Европы
30 января в 22:00 киевское «Динамо» проводит матч 8-го тура Лиги Европы против латвийского клуба РФШ Рига.
Команды встречаются на арене Фолькспаркштадион в немецком Гамбурге.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
«Динамо» крайне неудачно провело турнир, потерпев 6 поражений подряд, после чего было набрано первое очко – ничья с турецким Галатасараем (3:3).
Киевская команда досрочно потеряла шансы на выход в плей-офф и играет матч престижа против рижского клуба.
На 21-й минуте Владислав Кабаев отправил мяч в ворота соперника, но судьи справедливо зафиксировали офсайд у Владислава Ваната.
ФОТО. Гол Кабаева для Динамо не засчитан из-за офсайда у Ваната
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Джордж Глински рассказал о любительском опыте чемпиона
Киевляне попрощались с голкипером сборной Украины