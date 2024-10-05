Не 50 миллионов. Эксперт рассказал, сколько на самом деле стоит Судаков
Михаил Кополовец считает реальной ценой хавбека 15-20 млн
Бывший украинский футболист Михаил Кополовец оценил трансферную стоимость полузащитника донецкого «Шахтера» Георгия Судакова:
«За 50-60 миллионов уже никого не продадут! Цены на наших игроков существенно упали. Выступления в УПЛ не показатель для европейских скаутов, а в еврокубках и на Евро мы провалились. Реальная цена за Судакова сейчас – это 15-20 млн, а не 50, как хочет «Шахтер».
За 50 миллионов есть куча классных футболистов, которые уже играют в Европе. Судаков хороший футболист, но чтобы стоить 50 млн, он должен показывать свой уровень за сборную и в еврокубках, а результаты там не самые лучшие.
Вспомните продажу Мудрика. Михаил показал свой уровень против «Аякса» и в Лиге чемпионов. Именно на это «Челси» и клюнул!»
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