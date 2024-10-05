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  4. «Вы что, сумасшедшие?!» Сабо высказался о трансферных слухах про Судакова
Украина. Премьер лига
05 октября 2024, 09:32 |
2140
2

«Вы что, сумасшедшие?!» Сабо высказался о трансферных слухах про Судакова

Бывший главный тренер сборной Украины также не верит в громкий переход Ваната

05 октября 2024, 09:32 |
2140
2
«Вы что, сумасшедшие?!» Сабо высказался о трансферных слухах про Судакова
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший главный тренер национальной сборной Украины Йожеф Сабо высказался о слухах вокруг лидеров донецкого «Шахтера» и киевского «Динамо»:

«Наших футболистов уже и так перестали покупать. Вон «Челси» Мудрика купили и теперь сами не рады. Да и Довбик в «Роме» не заиграет, я уверен. Читал как-то, что Судакова чуть ли не в «Реал» сватали. Вы что, сумасшедшие?! В футболе совсем не разбираетесь?! Ванат тоже в Европу не поедет. Ну куда ему? Пацан еще. Да и не будет он расти. У него нет того, что есть у других классных форвардов: движения и наглости. Нападающие высокого уровня все время атакуют и защищаются, а Ванат только возле защитника двигается».

Ранее сообщалось, что Георгием Судаковым интересуются «Манчестер Сити» и «Ливерпуль».

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Йожеф Сабо Георгий Судаков Владислав Ванат Динамо Киев Шахтер Донецк трансферы трансферы УПЛ
Дмитро Вербинський Источник: Спорт-Экспресс Украина
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Олександр
Судакова візьмуть у фееербахче за 10 .Ванат задаром нікому не потрібен
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Alex T
Как сняли с жалования татарина ишь как заговорил 
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