«Вы что, сумасшедшие?!» Сабо высказался о трансферных слухах про Судакова

Бывший главный тренер национальной сборной Украины Йожеф Сабо высказался о слухах вокруг лидеров донецкого «Шахтера» и киевского «Динамо»:

«Наших футболистов уже и так перестали покупать. Вон «Челси» Мудрика купили и теперь сами не рады. Да и Довбик в «Роме» не заиграет, я уверен. Читал как-то, что Судакова чуть ли не в «Реал» сватали. Вы что, сумасшедшие?! В футболе совсем не разбираетесь?! Ванат тоже в Европу не поедет. Ну куда ему? Пацан еще. Да и не будет он расти. У него нет того, что есть у других классных форвардов: движения и наглости. Нападающие высокого уровня все время атакуют и защищаются, а Ванат только возле защитника двигается».

Ранее сообщалось, что Георгием Судаковым интересуются «Манчестер Сити» и «Ливерпуль».