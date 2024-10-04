В субботу, 5-го октября, состоится поединок 9-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся ровенский «Верес» и луганская «Заря». Матч пройдет в Ровно, на поле стадиона «Авангард», начало в 13:00.

Команда Олега Шандрука в прошлом туре отобрала очки у «Шахтера» (1:1), но в глобальном смысле для нее это означало лишь очередной матч без побед в осеннем цикле. В то же самое время, «Заря» обыграла «Ворсклу» (2:0) и отдалилась от нее в турнирной таблице. Но готова ли команда Младена Бартуловича сделать еще один шаг и подойти вплотную к зоне еврокубков при благоприятном сценарии?

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Верес» – «Заря», за которой можно следить в украинской версии сайта.