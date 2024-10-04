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Премьер-лига
Верес
05.10.2024 13:00 - : -
Заря
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Украина. Премьер лига
04 октября 2024, 23:50 |
8
0

Верес – Заря. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 9-го тура Украинской Премьер-лиги

04 октября 2024, 23:50 |
8
0
Верес – Заря. Текстовая трансляция матча
ФК Заря

В субботу, 5-го октября, состоится поединок 9-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся ровенский «Верес» и луганская «Заря». Матч пройдет в Ровно, на поле стадиона «Авангард», начало в 13:00.

Команда Олега Шандрука в прошлом туре отобрала очки у «Шахтера» (1:1), но в глобальном смысле для нее это означало лишь очередной матч без побед в осеннем цикле. В то же самое время, «Заря» обыграла «Ворсклу» (2:0) и отдалилась от нее в турнирной таблице. Но готова ли команда Младена Бартуловича сделать еще один шаг и подойти вплотную к зоне еврокубков при благоприятном сценарии?

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Верес» – «Заря», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Верес
5 октября 2024 -
13:00
Заря
Победа Зари 2.28 Сделать ставку
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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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