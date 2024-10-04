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Верес
05.10.2024 13:00 - : -
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Украина. Премьер лига
04 октября 2024, 23:42 | Обновлено 05 октября 2024, 00:19
41
0

Верес – Заря. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Победных серий при Бартуловиче еще не было

04 октября 2024, 23:42 | Обновлено 05 октября 2024, 00:19
41
0
Верес – Заря. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
УПЛ

В субботу, 5 мая, в Ровно на стадионе «Авангард» состоится матч девятого тура Украинской Премьер-лиги по футболу, в котором сыграют ровенский «Верес» и луганская «Заря». Стартовый свисток рефери Анастасии Романюк из Ивано-Франковска прозвучит в 13:00 по киевскому времени.

Верес


Ровенский «Верес» не без проблем начал этот сезон, что, по большому счету, никого не удивило, так как в календаре команды были соперники уровня «Динамо» (1:2) и «Кривбасса» (0:2), пусть на тот момент они и принимали участие в еврокубковых квалификациях, поэтому были достаточно уязвимы. Первый успех «красно-черных» состоялся лишь в конце августа, в игре против «Колоса» в Ковалевке (1:0), что на тот момент сразу улучшило настроение внутри коллектива и ситуацию в турнирной таблице.

Но осенний период в плане количества набранных очков команде Олега Шандрука вновь не удается пройти наилучшим образом. Банально – «Верес» не может одержать победу уже четыре матча подряд. Но какими были эти встречи! Провал в игре против «Левого берега» (1:3) после международной паузы все быстро забыли, потому что дальше была близкая к ничейной игра против «Полесья» в гостевом дерби (1:2), очень близкая к победе домашняя игра против «Ингульца» (2:2), и такая же ничейная по итогу, но уже в совершенно другом настроении встреча против «Шахтера» в предыдущем туре (1:1).

Как итог, шесть очков, лишь одна победа за восемь матчей, третье с конца место в турнирной таблице. Если давать оценку выступлениям команды, то это явно не тот результат, на который рассчитывают владельцы, у которых в планах, как минимум, третье лето подряд не принимать участие в переходных матчах в страхе понижения в классе. Что еще важно упомянуть в контексте «Вереса», так это то, что шесть из этих игр для «красно-черных» были домашними, и что с ними будет во втором круге в условиях постоянных разъездов по всей стране, можно подглядеть на примере нынешнего «Ингульца». Спойлер: ничего хорошего, но впереди еще четыре домашних встречи до экватора сезона.

Заря


Если сравнивать с предстоящим соперником, то выступления луганской «Зари» ровно в два раза успешнее, чем у «Вереса», так как за то же самое время «мужики» успели набрать вдвое больше очков. Но и этого недостаточно для того, чтобы выполнять главное задание команды на сезон – бороться за места в еврокубках. Впрочем, когда коллектив играет в настолько бескомпромиссном стиле – поровну побед и поражений, без ничьих – то иного ждать не приходится.

«Заря» еще не выиграла ни одного матча против команд, за которыми она ведет погоню. Против «Александрии» были 1:2, против «Руха» – 0:3, против «Динамо» (0:2). В этом списке могла бы быть еще и «Ворскла», но для этого полтавчанам надо было хоть что-то продемонстрировать в прошлом туре (2:0). В то же самое время, поражение в Ковалевке от «Колоса» (0:1) для команды Младена Бартуловича в такой форме выглядит достаточно странно.

А вот остальные матчи против соперников из нижней части турнирной таблицы по типу «Ингульца» (2:1), «Черноморца» (1:0) и «Оболони» (2:0) «Заря» выиграла, что и обуславливает ее положение в турнирной таблице. Сделать стремительный рывок с такими предпосылками будет очень сложно, так как для этого надо начинать побеждать прямых конкурентов или ждать целого каскада осечек от них. В то же самое время, комплектация команды Бартуловича помогает банально лучше играть против преследователей, и поскольку в ближайшее время подобных матчей будет только два – предстоящий и против «Левого берега», то «мужикам» вновь нужен максимальный результат. Благо, игроки основы на месте и готовы помочь.

История встреч


Футбольные пути «Вереса» и «Зари» ранее пересекались 18 раз в рамках Премьер-лиги, Первой лиги и Кубка Украины. Наблюдается перевес по количеству побед в пользу луганчан – 9 успешных матчей против 6 побед ровенчан и еще 3 игры завершились ничьей. Разница голов – 17:20. Крупнейшая победа «Вереса» – 3:0 (1994), «Зари» – 3:0 (1997, 2021). Команды в последний раз играли в середине мая текущего года, когда голы Александра Яцика и автогол Романа Вантуха обусловили ничью на стадионе «Левый берег» (1:1).

Фемида


Главным арбитром предстоящей игры станет 40-летняя Анастасия Романюк из Ивано-Франковска, которая на своем счету имеет уже 26 матчей в рамках «элитного» дивизиона. Боковыми рефери станут Марина Стрилецкая и Светлана Грушко, а резервным арбитром отработает София Причина. На матче будет присутствовать система VAR во главе с Александром Омельченко, которому будет помогать Александр Каленов. У Романюк есть опыт проведения матча с участием «Вереса» – 2 победы и 4 поражения, тогда как с «Зарей» она не пересекалась.

Ориентировочные составы


«Верес»: Кожухарь – Смиян, Вовченко, Гончаренко, Протасевич – Яго, Клец – Луан, Годя, Дахновский – Гайдучик.

«Заря»: Турбаевский – Вантух, Джордан, Эскинья, Жуниньо – Антюх, Яцик, Дрышлюк, Мичин – Горбач, Будковский.

Прогноз Sport.ua
Верес
5 октября 2024 -
13:00
Заря
Победа Зари 2.28 Сделать ставку
Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Динамо Киев 7 6 1 0 14 - 3 19
2 Александрия 7 6 1 0 13 - 5 19
3 Полесье 7 5 2 0 16 - 5 17
4 Шахтер Донецк 7 4 1 2 19 - 8 13
5 ЛНЗ Черкассы 8 3 3 2 9 - 8 12
6 Рух Львов 7 3 3 1 13 - 3 12
7 Заря 8 4 0 4 8 - 9 12
8 Кривбасс 7 3 2 2 6 - 6 11
9 Черноморец 9 3 1 5 5 - 9 10
10 Карпаты Львов 9 2 3 4 10 - 14 9
11 Ворскла 8 2 3 3 8 - 12 9
12 Колос К 8 1 4 3 5 - 7 7
13 Левый берег 8 2 0 6 4 - 12 6
14 Верес 8 1 3 4 7 - 12 6
15 Оболонь 9 1 2 6 4 - 20 5
16 Ингулец 9 0 5 4 6 - 14 5
Полная таблица

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чемпионат Украины по футболу Заря Луганск Верес Ровно Украинская Премьер-лига Верес - Заря прогнозы
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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