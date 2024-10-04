Верес – Заря. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Победных серий при Бартуловиче еще не было
В субботу, 5 мая, в Ровно на стадионе «Авангард» состоится матч девятого тура Украинской Премьер-лиги по футболу, в котором сыграют ровенский «Верес» и луганская «Заря». Стартовый свисток рефери Анастасии Романюк из Ивано-Франковска прозвучит в 13:00 по киевскому времени.
Верес
Ровенский «Верес» не без проблем начал этот сезон, что, по большому счету, никого не удивило, так как в календаре команды были соперники уровня «Динамо» (1:2) и «Кривбасса» (0:2), пусть на тот момент они и принимали участие в еврокубковых квалификациях, поэтому были достаточно уязвимы. Первый успех «красно-черных» состоялся лишь в конце августа, в игре против «Колоса» в Ковалевке (1:0), что на тот момент сразу улучшило настроение внутри коллектива и ситуацию в турнирной таблице.
Но осенний период в плане количества набранных очков команде Олега Шандрука вновь не удается пройти наилучшим образом. Банально – «Верес» не может одержать победу уже четыре матча подряд. Но какими были эти встречи! Провал в игре против «Левого берега» (1:3) после международной паузы все быстро забыли, потому что дальше была близкая к ничейной игра против «Полесья» в гостевом дерби (1:2), очень близкая к победе домашняя игра против «Ингульца» (2:2), и такая же ничейная по итогу, но уже в совершенно другом настроении встреча против «Шахтера» в предыдущем туре (1:1).
Как итог, шесть очков, лишь одна победа за восемь матчей, третье с конца место в турнирной таблице. Если давать оценку выступлениям команды, то это явно не тот результат, на который рассчитывают владельцы, у которых в планах, как минимум, третье лето подряд не принимать участие в переходных матчах в страхе понижения в классе. Что еще важно упомянуть в контексте «Вереса», так это то, что шесть из этих игр для «красно-черных» были домашними, и что с ними будет во втором круге в условиях постоянных разъездов по всей стране, можно подглядеть на примере нынешнего «Ингульца». Спойлер: ничего хорошего, но впереди еще четыре домашних встречи до экватора сезона.
Заря
Если сравнивать с предстоящим соперником, то выступления луганской «Зари» ровно в два раза успешнее, чем у «Вереса», так как за то же самое время «мужики» успели набрать вдвое больше очков. Но и этого недостаточно для того, чтобы выполнять главное задание команды на сезон – бороться за места в еврокубках. Впрочем, когда коллектив играет в настолько бескомпромиссном стиле – поровну побед и поражений, без ничьих – то иного ждать не приходится.
«Заря» еще не выиграла ни одного матча против команд, за которыми она ведет погоню. Против «Александрии» были 1:2, против «Руха» – 0:3, против «Динамо» (0:2). В этом списке могла бы быть еще и «Ворскла», но для этого полтавчанам надо было хоть что-то продемонстрировать в прошлом туре (2:0). В то же самое время, поражение в Ковалевке от «Колоса» (0:1) для команды Младена Бартуловича в такой форме выглядит достаточно странно.
А вот остальные матчи против соперников из нижней части турнирной таблицы по типу «Ингульца» (2:1), «Черноморца» (1:0) и «Оболони» (2:0) «Заря» выиграла, что и обуславливает ее положение в турнирной таблице. Сделать стремительный рывок с такими предпосылками будет очень сложно, так как для этого надо начинать побеждать прямых конкурентов или ждать целого каскада осечек от них. В то же самое время, комплектация команды Бартуловича помогает банально лучше играть против преследователей, и поскольку в ближайшее время подобных матчей будет только два – предстоящий и против «Левого берега», то «мужикам» вновь нужен максимальный результат. Благо, игроки основы на месте и готовы помочь.
История встреч
Футбольные пути «Вереса» и «Зари» ранее пересекались 18 раз в рамках Премьер-лиги, Первой лиги и Кубка Украины. Наблюдается перевес по количеству побед в пользу луганчан – 9 успешных матчей против 6 побед ровенчан и еще 3 игры завершились ничьей. Разница голов – 17:20. Крупнейшая победа «Вереса» – 3:0 (1994), «Зари» – 3:0 (1997, 2021). Команды в последний раз играли в середине мая текущего года, когда голы Александра Яцика и автогол Романа Вантуха обусловили ничью на стадионе «Левый берег» (1:1).
Фемида
Главным арбитром предстоящей игры станет 40-летняя Анастасия Романюк из Ивано-Франковска, которая на своем счету имеет уже 26 матчей в рамках «элитного» дивизиона. Боковыми рефери станут Марина Стрилецкая и Светлана Грушко, а резервным арбитром отработает София Причина. На матче будет присутствовать система VAR во главе с Александром Омельченко, которому будет помогать Александр Каленов. У Романюк есть опыт проведения матча с участием «Вереса» – 2 победы и 4 поражения, тогда как с «Зарей» она не пересекалась.
Ориентировочные составы
«Верес»: Кожухарь – Смиян, Вовченко, Гончаренко, Протасевич – Яго, Клец – Луан, Годя, Дахновский – Гайдучик.
«Заря»: Турбаевский – Вантух, Джордан, Эскинья, Жуниньо – Антюх, Яцик, Дрышлюк, Мичин – Горбач, Будковский.
13:00
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Динамо Киев
|7
|6
|1
|0
|14 - 3
|19
|2
|Александрия
|7
|6
|1
|0
|13 - 5
|19
|3
|Полесье
|7
|5
|2
|0
|16 - 5
|17
|4
|Шахтер Донецк
|7
|4
|1
|2
|19 - 8
|13
|5
|ЛНЗ Черкассы
|8
|3
|3
|2
|9 - 8
|12
|6
|Рух Львов
|7
|3
|3
|1
|13 - 3
|12
|7
|Заря
|8
|4
|0
|4
|8 - 9
|12
|8
|Кривбасс
|7
|3
|2
|2
|6 - 6
|11
|9
|Черноморец
|9
|3
|1
|5
|5 - 9
|10
|10
|Карпаты Львов
|9
|2
|3
|4
|10 - 14
|9
|11
|Ворскла
|8
|2
|3
|3
|8 - 12
|9
|12
|Колос К
|8
|1
|4
|3
|5 - 7
|7
|13
|Левый берег
|8
|2
|0
|6
|4 - 12
|6
|14
|Верес
|8
|1
|3
|4
|7 - 12
|6
|15
|Оболонь
|9
|1
|2
|6
|4 - 20
|5
|16
|Ингулец
|9
|0
|5
|4
|6 - 14
|5
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