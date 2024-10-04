В субботу, 5 мая, в Ровно на стадионе «Авангард» состоится матч девятого тура Украинской Премьер-лиги по футболу, в котором сыграют ровенский «Верес» и луганская «Заря». Стартовый свисток рефери Анастасии Романюк из Ивано-Франковска прозвучит в 13:00 по киевскому времени.

Верес



Ровенский «Верес» не без проблем начал этот сезон, что, по большому счету, никого не удивило, так как в календаре команды были соперники уровня «Динамо» (1:2) и «Кривбасса» (0:2), пусть на тот момент они и принимали участие в еврокубковых квалификациях, поэтому были достаточно уязвимы. Первый успех «красно-черных» состоялся лишь в конце августа, в игре против «Колоса» в Ковалевке (1:0), что на тот момент сразу улучшило настроение внутри коллектива и ситуацию в турнирной таблице.

Но осенний период в плане количества набранных очков команде Олега Шандрука вновь не удается пройти наилучшим образом. Банально – «Верес» не может одержать победу уже четыре матча подряд. Но какими были эти встречи! Провал в игре против «Левого берега» (1:3) после международной паузы все быстро забыли, потому что дальше была близкая к ничейной игра против «Полесья» в гостевом дерби (1:2), очень близкая к победе домашняя игра против «Ингульца» (2:2), и такая же ничейная по итогу, но уже в совершенно другом настроении встреча против «Шахтера» в предыдущем туре (1:1).

Как итог, шесть очков, лишь одна победа за восемь матчей, третье с конца место в турнирной таблице. Если давать оценку выступлениям команды, то это явно не тот результат, на который рассчитывают владельцы, у которых в планах, как минимум, третье лето подряд не принимать участие в переходных матчах в страхе понижения в классе. Что еще важно упомянуть в контексте «Вереса», так это то, что шесть из этих игр для «красно-черных» были домашними, и что с ними будет во втором круге в условиях постоянных разъездов по всей стране, можно подглядеть на примере нынешнего «Ингульца». Спойлер: ничего хорошего, но впереди еще четыре домашних встречи до экватора сезона.

Заря



Если сравнивать с предстоящим соперником, то выступления луганской «Зари» ровно в два раза успешнее, чем у «Вереса», так как за то же самое время «мужики» успели набрать вдвое больше очков. Но и этого недостаточно для того, чтобы выполнять главное задание команды на сезон – бороться за места в еврокубках. Впрочем, когда коллектив играет в настолько бескомпромиссном стиле – поровну побед и поражений, без ничьих – то иного ждать не приходится.

«Заря» еще не выиграла ни одного матча против команд, за которыми она ведет погоню. Против «Александрии» были 1:2, против «Руха» – 0:3, против «Динамо» (0:2). В этом списке могла бы быть еще и «Ворскла», но для этого полтавчанам надо было хоть что-то продемонстрировать в прошлом туре (2:0). В то же самое время, поражение в Ковалевке от «Колоса» (0:1) для команды Младена Бартуловича в такой форме выглядит достаточно странно.

А вот остальные матчи против соперников из нижней части турнирной таблицы по типу «Ингульца» (2:1), «Черноморца» (1:0) и «Оболони» (2:0) «Заря» выиграла, что и обуславливает ее положение в турнирной таблице. Сделать стремительный рывок с такими предпосылками будет очень сложно, так как для этого надо начинать побеждать прямых конкурентов или ждать целого каскада осечек от них. В то же самое время, комплектация команды Бартуловича помогает банально лучше играть против преследователей, и поскольку в ближайшее время подобных матчей будет только два – предстоящий и против «Левого берега», то «мужикам» вновь нужен максимальный результат. Благо, игроки основы на месте и готовы помочь.

История встреч



Футбольные пути «Вереса» и «Зари» ранее пересекались 18 раз в рамках Премьер-лиги, Первой лиги и Кубка Украины. Наблюдается перевес по количеству побед в пользу луганчан – 9 успешных матчей против 6 побед ровенчан и еще 3 игры завершились ничьей. Разница голов – 17:20. Крупнейшая победа «Вереса» – 3:0 (1994), «Зари» – 3:0 (1997, 2021). Команды в последний раз играли в середине мая текущего года, когда голы Александра Яцика и автогол Романа Вантуха обусловили ничью на стадионе «Левый берег» (1:1).

Фемида



Главным арбитром предстоящей игры станет 40-летняя Анастасия Романюк из Ивано-Франковска, которая на своем счету имеет уже 26 матчей в рамках «элитного» дивизиона. Боковыми рефери станут Марина Стрилецкая и Светлана Грушко, а резервным арбитром отработает София Причина. На матче будет присутствовать система VAR во главе с Александром Омельченко, которому будет помогать Александр Каленов. У Романюк есть опыт проведения матча с участием «Вереса» – 2 победы и 4 поражения, тогда как с «Зарей» она не пересекалась.

Ориентировочные составы



«Верес»: Кожухарь – Смиян, Вовченко, Гончаренко, Протасевич – Яго, Клец – Луан, Годя, Дахновский – Гайдучик.

«Заря»: Турбаевский – Вантух, Джордан, Эскинья, Жуниньо – Антюх, Яцик, Дрышлюк, Мичин – Горбач, Будковский.

Прогноз Sport.ua Верес Заря Победа Зари 2.28 Сделать ставку