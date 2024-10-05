Первая домашняя победа. Верес в Ровно обыграл Зарю

Первый игровой день девятого тура украинской Премьер-лиги накануне порадовал нас ожесточенной борьбой, но совсем не порадовал при этом результативностью – всего один гол на четыре команды, что никуда не годилось. Исправить ситуацию была возможность у команд, участвовавших в субботнем расписании национального первенства, противостояния в рамках которого начинались в Ривне.

Местный «Верес» в начале этого сезона почти не покидает пределы родного города, что, безусловно, еще будет давать о себе знать во втором круге, однако пока «красно-черные» могли похвастаться, например, тем, что на прошлой неделе забрали очки у донецкого «Шахтера» (1:1). Однако для самой команды Олега Шандрука этот результат стал просто очередным матчем без побед в осенней части соревнований. В отличие от коллектива Младена Бартуловича, который наконец победил в прошлом туре впервые с начала сентября, осилив полтавскую «Ворсклу» (2:0).

Ровно в этот день очень донимал ливень, однако по состоянию газона на «Авангарде» не было заметно, что это как-то может помешать футболу, за что отдельно надо выразить благодарность местным агрономам. А когда поле в порядке, то и команды должны соответствовать ему своими кондициями, свидетелями чего мы и стали в зажигательном первом тайме, который начинался с очень острого момента у Мрвалевича и его неточного удара головой, но не хозяева забили первыми в этой игре.

Это сделала «Заря» уже на девятой минуте усилиями Горбача, на которого с правого фланга прострелом ассистировал Антюх. Однако уже через десять минут равновесие по счету было восстановлено усилиями того же Мрвалевича, которому со второй попытки и с подачи от Протасевича таки удалось попасть в створ ворот. Большой зачин для результативного футбола команды сделали, но его еще необходимо было поддержать в дальнейшем.

А вот с этим дела пошли не лучшим образом. Рисковать никто не торопился, потому что все уже увидели на примере того же Протасевича, как одно неосторожное движение на этом сыром газоне может стоить повреждения, из-за которого команда теряет игрока в перспективе и слот для замены конкретно в этой игре. Более того – «Верес» в перерыве еще и вратаря был вынужден заменить по итогам столкновения Когута и Будковского в верховой борьбе.

И уже под занавес игры ривненчане потеряли еще и третьего бойца, когда Гакман в столкновении с Башичем получил травму стопы и поле покинуть смог исключительно на носилках в сопровождении врачей. К счастью для хозяев, эту новость они встречали не в плохом настроении, потому что на 54 минуте передачу Яго на левый фланг атаки Луан превратил в смещение в центр с дальним ударом под левую стойку чужих ворот.

До завершения игры было еще достаточно времени, однако команда Бартуловича использовала его для своего спасения очень не рационально. Всего один голевой момент, однако какой! Антюх через несколько мгновений после второго пропущенного вколачивал мяч в сетку, как ему казалось, с подачи с левого фланга от Вантуха на дальний, но слета попал прямо в перекладину. Обида заключалась для «Зари» еще и в том, что это была их последняя возможность сравнять счет, поэтому никакой стабильности при Бартуловиче до сих пор нет.

После международного перерыва ривненский «Верес» поедет в гости к одесскому «Черноморцу», а луганская Заря проведет домашний матч против криворожского «Кривбасса».

Наши оценки:

«Верес» (замены): Гакман – 6,0, Когут – 6,0, Гайдучик – 6,0, Кучеров – 6,0, Чечер – б/о.

«Заря» (замены): Супряга – 6,0, Хахлев – 6,0, Тронтель – 6,0, Бенито – 6,0.

Украинская Премьер-лига. 9-й тур.

«Верес» – «Заря» – 2:1

Голы: Мрвалевич, 19, Луан, 54 – Горбач, 9

Предупреждения: Луан, 85, Когут, 90+4 – Горбач, 36, Башич, 39, Супряга, 82, Вантух, 90+2

«Верес»: Кожухарь (Когут, 46) – Смиян, Вовченко, Гончаренко, Протасевич (Гакман, 46, Чечер, 75) – Яго, Клец – Шарай, Годя (Кучеров, 65), Луан – Мрвалевич (Гайдучик, 61).

«Заря»: Турбаевский – Вантух, Джордан, Эскинья, Жуниньо (Бенито, 69) – Антюх, Яцык (Тронтель, 69), Башич (Супряга, 58), Мичин – Будковский, Горбач (Хахлев, 58).

Арбитр: Анастасия Романюк (Ивано-Франковск).

Стадион: «Авангард» (Ровно).

Удары (в створ): 11 (4) – 10 (5)

Угловые: 3 – 5

Оффсайды: 2 – 1.

ВЕРЕС – ЗАРЯ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 21°C