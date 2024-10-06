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Верес
05.10.2024 13:00 – FT 2 : 1
Заря
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Украина. Премьер лига
06 октября 2024, 02:22 | Обновлено 06 октября 2024, 02:26
67
0

Олег ШАНДРУК: «Приятно наконец-то победить дома»

Тренер «Верес» прокомментировал викторию над «Зарей»

06 октября 2024, 02:22 | Обновлено 06 октября 2024, 02:26
67
0
Олег ШАНДРУК: «Приятно наконец-то победить дома»
НК Верес. Олег Шандрук

Исполняющий обязанности главного тренера ровенского «Вереса» Олег Шандрук прокомментировал победную игру своей команды в матче против «Зари» (2:1) в 9 туре УПЛ.

«Приятно, что сумели прервать наконец беспобедную серию матчей против «Зари». Ранее мы уже прервали подобную неудачную серию поединков с «Колосом». Теперь – с «Зарей». Вдвое приятнее было наконец-то победить дома. Потому что мы болельщикам уже серьезно задолжали. Надеюсь, сегодня они получили удовольствие от игры и результата. Несмотря на погоду, мы сегодня имели поддержку. И эта поддержка очень важна для нас.

Сделали сразу три вынужденных замены. Михаил Протасевич в конце первого тайма почувствовал дискомфорт в приводной мышце. Андрей Кожухар еще до игры имел определенные проблемы. Но мы все же приняли решение, что он начнет этот матч. По ходу поединка Андрей почувствовал ухудшение, и мы его заменили. А по поводу Василия Гакмана – это очень досадный эпизод. Такие столкновения, к сожалению, являются частью футбола. Пока не могу сказать точно, но надеюсь, что самый плохой диагноз врачи не подтвердят. В противном случае он может долго восстанавливаться. Мы очень волнуемся. Но верим, что повреждение не столь значительно.

Да, перед этим поединком мы сделали определенную ротацию. В этом наш тренерский штаб видит стимул для каждого игрока работать на тренировках и доказывать свое право на место в старте. Марко Мрвальевич продолжает процесс адаптации. Он привык работать с другой интенсивностью. Но, по нашему мнению, он сделал определенные успешные шаги в работе над собой. И мы очень хотим улучшения этой конкуренции между Марко Мрвальевичем и Николаем Гайдучиком. Рад, что Марко забил сегодня. Также в старт вернулся Владислав Шарай. Он отлично смотрится. Хотя, конечно, мы все хотим забитых мячей от него и от Виталия Дахновского, который сегодня остался в запасе.

О Самуэле Нонго – он всего два дня тренировался с командой. За время международной паузы мы оценим лучшее функциональное состояние этого игрока. Сегодня включили его в заявку, чтобы он почувствовал этот командный дух. Сейчас трудно понять, сколько времени ему нужно на адаптацию. Но даже двадцать минут качественной игры против «Черноморца» уже будут хорошим усилением для нас. А дальше будет набирать форму матчами чемпионата.

Надеемся, что за период международной паузы также восстановится Евгений Морозко. Он точно нам помог бы. У Михаила Протасевича микроповреждение. Верим, что ему хватит времени на восстановление. Сегодня также хорошо проявил себя Даниил Чечер.

Руслан Степанюк? В прошлой игре мы заменили его из-за повышенной температуры. Он себя плохо чувствовал. Я так понимаю, это вирус. Тренировался индивидуально, потом снова чувствовал себя плохо. Поэтому мы дали ему неделю для полного выздоровления», – сказал Шандрук.

События матча

54’
ГОЛ ! Мяч забил Луан Кампос (Верес).
18’
ГОЛ ! Мяч забил Марко Мрвальевич (Верес).
10’
ГОЛ ! Мяч забил Игорь Горбач (Заря).
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чемпионат Украины по футболу Заря Луганск Верес Ровно Украинская Премьер-лига Верес - Заря Олег Шандрук пресс-конференция
Сергей Рипьюк Источник: ФК Верес
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