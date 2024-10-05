Украина. Премьер лига05 октября 2024, 15:49 | Обновлено 05 октября 2024, 15:50
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Верес – Заря – 2:1. Красивый победный гол. Обзор матча УПЛ
Фрагменты матча УПЛ
05 октября 2024, 15:49 | Обновлено 05 октября 2024, 15:50
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Верес в домашнем матче чемпионата Украины сумел обыграть Зарю со счетом 2:1. Луганчане забили первыми, однако Мрвальевич и Луан помогли команде добыть три очка.
Верес набирает 9 очков и поднимается на 12-е место. У Зари осталось 12 пунктов.
Чемпионат Украины. 9-й тур
Верес – Заря 2:1
Голы: Мрвальевич, 14, Луан, 54 – Горбач, 9
События матча
54’
ГОЛ ! Мяч забил Луан Кампос (Верес).
18’
ГОЛ ! Мяч забил Марко Мрвальевич (Верес).
10’
ГОЛ ! Мяч забил Игорь Горбач (Заря).
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