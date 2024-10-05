Верес в домашнем матче чемпионата Украины сумел обыграть Зарю со счетом 2:1. Луганчане забили первыми, однако Мрвальевич и Луан помогли команде добыть три очка.

Верес набирает 9 очков и поднимается на 12-е место. У Зари осталось 12 пунктов.

Чемпионат Украины. 9-й тур

Верес – Заря 2:1

Голы: Мрвальевич, 14, Луан, 54 – Горбач, 9