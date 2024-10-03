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Лига Европы
Эльфсборг
03.10.2024 22:00 – FT 1 : 0
Рома
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Лига Европы
03 октября 2024, 23:59 | Обновлено 04 октября 2024, 00:40
1451
5

Громкая сенсация в ЛЕ. Довбик не сумел помочь Роме избежать фиаско в Швеции

Эльфсборг в Буросе переиграл римлян со счетом 1:0, Артем вышел на поле на 65-й минуте

03 октября 2024, 23:59 | Обновлено 04 октября 2024, 00:40
1451
5
Громкая сенсация в ЛЕ. Довбик не сумел помочь Роме избежать фиаско в Швеции
Getty Images/Global Images Ukraine

3 октября прошел матч 2-го тура Лиги Европы 2024/25 между командами Эльфсборг и Рома.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Поединок состоялся на местном стадионе в Буросе. Игра завершилась неожиданно победой хозяев со счетом 1:0.

Единственный гол на 44-й минуте забил Майкл Байду. Ганский хавбек реализовал пенальти.

Украинский форвард римлян Артем Довбик начал встречу на скамейке запасных и на 65-й заменил Матиаса Суле.

После двух туров еврокубкового турнира волки имеют в своем активе 1 очко. На старте соревнований подопечные Ивана Юрича сыграли вничью с Атлетик Бильбао. Эльфсборг добыл первые 3 пункта. В 1-м туре шведский коллектив уступил АЗ Алкмаар.

Для Юрича это поражение стало первым после того, как он возглавил Рому.

Лига Европы 2024/25. 2-й тур, 3 октября

Эльфсборг (Швеция) – Рома (Италия) – 1:0

Гол: Байду, 44 (пен.)

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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andre_lui
Ще б третій склад випустили. Недооцінка як мінімум
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Первый Среди Равных
Треба щоб команда зробила 95% всієї роботи і викатила йому на порожні ворота, тоді він "допоможе".
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