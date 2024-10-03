Громкая сенсация в ЛЕ. Довбик не сумел помочь Роме избежать фиаско в Швеции
Эльфсборг в Буросе переиграл римлян со счетом 1:0, Артем вышел на поле на 65-й минуте
3 октября прошел матч 2-го тура Лиги Европы 2024/25 между командами Эльфсборг и Рома.
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Поединок состоялся на местном стадионе в Буросе. Игра завершилась неожиданно победой хозяев со счетом 1:0.
Единственный гол на 44-й минуте забил Майкл Байду. Ганский хавбек реализовал пенальти.
Украинский форвард римлян Артем Довбик начал встречу на скамейке запасных и на 65-й заменил Матиаса Суле.
После двух туров еврокубкового турнира волки имеют в своем активе 1 очко. На старте соревнований подопечные Ивана Юрича сыграли вничью с Атлетик Бильбао. Эльфсборг добыл первые 3 пункта. В 1-м туре шведский коллектив уступил АЗ Алкмаар.
Для Юрича это поражение стало первым после того, как он возглавил Рому.
Лига Европы 2024/25. 2-й тур, 3 октября
Эльфсборг (Швеция) – Рома (Италия) – 1:0
Гол: Байду, 44 (пен.)
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