3 октября на «Бурос Арена» пройдет матч 2-го тура основного раунда Лиги Европы, в котором « Эльфсборг» встретится с «Ромой». Поединок начнется в 19:45 по киевскому времени.

Эльфсборг

Команда достаточно высоко котируется в шведском футболе. В прошлом сезоне она все-таки не смогла выиграть конкуренцию у главного фаворита, Мальме, но и статус вице-чемпиона было неплохим результатом. Именно он и позволил стартовать в Лиге Европы. Именно это и позволяет сейчас худо-бедно спасти год, ведь в Аллсвенскан элегантные скатились в середину таблицы. Квалификацию шведы прошли здорово, выбив последовательно Пафос, Шериф и Риеку, только в Хорватии ограничившись ничьей и выиграв все остальные поединки. И только с Мольде было трудно: обменявшись победами 1:0, выбили норвежцев по пенальти. Дали бой подопечные Оскара Хильемарка и в Алкмаре - открывали счет, потом сравнивали, но в итоге все-таки уступили АЗ со счетом 2:3.

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Рома

Клуб год назад играла под руководством все еще Моуринью, хотя многие ждали отставки после неудачной развязки позапрошлого сезона. В итоге Жозе все-таки уволили, но только зимой. А вот к своей легенде, Де Росси, в столице Италии были более нетерпимы. Неудачный старт в нынешнем сезоне - и уже в сентябре, проигнорировав мнение и футболистов, и болельщиков, с Даниэле расстались. Впрочем, его более опытный преемник, Иван Юрич, начал удачно: со своими новыми подопечными сразу выиграл, и очень уверенно, разгромив удачно стартовавший Удинезе. А потом был старт в Лиге Европы, против опытного Атлетика. Там открывали счет, но в итоге ограничились ничьей 1:1. В Серии А в прошлом туре с Венецией не все получалось, но в итоге новичка получилось обыграть в волевом стиле, со счетом 2:1.

Статистика личных встреч

Раньше эти клубы ни разу не пересекались.

Прогноз

Букмекерские конторы больше верят в успех итальянцев. Джалоросси осенью постепенно набрали обороты, так что ставим на то, что они и в Швеции сумеют добиться победы в этот четверг (коэффициент - 1,86).