3 октября прошел матч 2-го тура Лиги Европы 2024/25 между командами Эльфсборг и Рома.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Поединок состоялся на местном стадионе в Буросе. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу шведского коллектива.

Украинский форвард римлян Артем Довбик начал игру на скамейке запасных и вышел на поле только на 65-й минуте.

❗️ Видео голов и лучшие моменты матча доступны в Telegram!

Лига Европы 2024/25. 2-й тур, 3 октября

Эльфсборг (Швеция) – Рома (Италия) – 1:0

Гол: Байду, 44 (пен)

Видеообзор матча: