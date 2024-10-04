Эльфсборг – Рома – 1:0. Мог ли Довбик спасти волков? Видео гола и обзор
Смотрите видеообзор матча 2-го тура Лиги Европы 2024/25
3 октября прошел матч 2-го тура Лиги Европы 2024/25 между командами Эльфсборг и Рома.
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Поединок состоялся на местном стадионе в Буросе. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу шведского коллектива.
Украинский форвард римлян Артем Довбик начал игру на скамейке запасных и вышел на поле только на 65-й минуте.
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Лига Европы 2024/25. 2-й тур, 3 октября
Эльфсборг (Швеция) – Рома (Италия) – 1:0
Гол: Байду, 44 (пен)
Видеообзор матча:
События матча
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