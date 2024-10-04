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Лига Европы
Эльфсборг
03.10.2024 22:00 – FT 1 : 0
Рома
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
04 октября 2024, 01:06 |
406
0

Эльфсборг – Рома – 1:0. Мог ли Довбик спасти волков? Видео гола и обзор

Смотрите видеообзор матча 2-го тура Лиги Европы 2024/25

04 октября 2024, 01:06 |
406
0
Эльфсборг – Рома – 1:0. Мог ли Довбик спасти волков? Видео гола и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

3 октября прошел матч 2-го тура Лиги Европы 2024/25 между командами Эльфсборг и Рома.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Поединок состоялся на местном стадионе в Буросе. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу шведского коллектива.

Украинский форвард римлян Артем Довбик начал игру на скамейке запасных и вышел на поле только на 65-й минуте.

❗️ Видео голов и лучшие моменты матча доступны в Telegram!

Лига Европы 2024/25. 2-й тур, 3 октября

Эльфсборг (Швеция) – Рома (Италия) – 1:0

Гол: Байду, 44 (пен)

Видеообзор матча:

События матча

44’
ГОЛ ! С пенальти забил Майкл Байду (Эльфсборг).
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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