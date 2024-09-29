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Лига Европы
Эльфсборг
03.10.2024 22:00 - : -
Рома
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
29 сентября 2024, 20:05 | Обновлено 29 сентября 2024, 21:00
129
0

Эльфсборг – Рома. Лига Европы. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч состоится 3 октября в 22:00 по Киеву

29 сентября 2024, 20:05 | Обновлено 29 сентября 2024, 21:00
129
0
Эльфсборг – Рома. Лига Европы. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Во вторник, 3 октября, состоится матч 2-го тура основного этапа Лиги Европы 2024/25 между командами «Эльфсборг» и «Рома».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Матч пройдет на стадионе «Бурос Арена», который находится в шведском городе Бурос.

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.

Эльфсборг – Рома. Лига Европы. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Эльфсборг – Рома
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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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