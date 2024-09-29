Лига Европы29 сентября 2024, 20:05 | Обновлено 29 сентября 2024, 21:00
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Эльфсборг – Рома. Лига Европы. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч состоится 3 октября в 22:00 по Киеву
29 сентября 2024, 20:05 | Обновлено 29 сентября 2024, 21:00
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Во вторник, 3 октября, состоится матч 2-го тура основного этапа Лиги Европы 2024/25 между командами «Эльфсборг» и «Рома».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Матч пройдет на стадионе «Бурос Арена», который находится в шведском городе Бурос.
Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.
Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.
Эльфсборг – Рома. Лига Европы. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Эльфсборг – РомаСмотреть трансляцию
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