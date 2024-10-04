Тренер Ромы дал оценку поражению команды от Эльфсборга в Лиге Европы

Главный тренер римской «Ромы» Иван Юрич поделился мнением о матче 1-го тура Лиги Европы с клубом «Эльфсборг», в котором его подопечные проиграли со счетом 0:1.

«Я думаю, что команда сделала много положительного в матче. Игроки хорошо двигали мяч. Мы много били по воротам, но забить нам не удалось, и мы это принимаем. Тем не менее, я не увидел негатива в матче», – заявил Юрич, под руководством которого «волки» потерпели первое поражение.

Напомним, украинский форвард римлян Артем Довбик начал встречу на скамейке запасных и на 65-й минуте заменил Матиаса Суле.