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Лига Европы
04 октября 2024, 07:31 | Обновлено 04 октября 2024, 07:40
762
0

Тренер Ромы дал оценку поражению команды от Эльфсборга в Лиге Европы

Иван Юрич – о поединке 1-го тура евротурнира

04 октября 2024, 07:31 | Обновлено 04 октября 2024, 07:40
762
0
Тренер Ромы дал оценку поражению команды от Эльфсборга в Лиге Европы
Getty Images/Global Images Ukraine. Иван Юрич

Главный тренер римской «Ромы» Иван Юрич поделился мнением о матче 1-го тура Лиги Европы с клубом «Эльфсборг», в котором его подопечные проиграли со счетом 0:1.

«Я думаю, что команда сделала много положительного в матче. Игроки хорошо двигали мяч. Мы много били по воротам, но забить нам не удалось, и мы это принимаем. Тем не менее, я не увидел негатива в матче», – заявил Юрич, под руководством которого «волки» потерпели первое поражение.

Напомним, украинский форвард римлян Артем Довбик начал встречу на скамейке запасных и на 65-й минуте заменил Матиаса Суле.

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Лига Европы Иван Юрич Рома Рим Эльфсборг
Юрій Остроумов Источник: УЕФА
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