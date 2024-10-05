ПСЖ готов обновить трансферный рекорд. Известно, кого хотят подписать
В Ламине Ямале видят нового Неймара
Французский «Пари Сен-Жермен» серьезно интересуется испанским вингером каталонской «Барселоны» Ламином Ямалом, сообщает издание Fichajes.net.
По информации источника, парижане видят в 17-летнем футболисте «нового Неймара» и ради него готовы обновить трансферный рекорд, который когда-то сами и установили, подписав того же Неймара за 222 миллиона евро.
В сезоне 2024/25 Ламин Ямал провел 10 матчей на клубном уровне, отметившись 5 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 120 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Ламином Ямалом интересуется «Манчестер Сити».
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