Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ПСЖ готов обновить трансферный рекорд. Известно, кого хотят подписать
Франция
05 октября 2024, 13:40 |
932
1

ПСЖ готов обновить трансферный рекорд. Известно, кого хотят подписать

В Ламине Ямале видят нового Неймара

05 октября 2024, 13:40 |
932
1
ПСЖ готов обновить трансферный рекорд. Известно, кого хотят подписать
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямал

Французский «Пари Сен-Жермен» серьезно интересуется испанским вингером каталонской «Барселоны» Ламином Ямалом, сообщает издание Fichajes.net.

По информации источника, парижане видят в 17-летнем футболисте «нового Неймара» и ради него готовы обновить трансферный рекорд, который когда-то сами и установили, подписав того же Неймара за 222 миллиона евро.

В сезоне 2024/25 Ламин Ямал провел 10 матчей на клубном уровне, отметившись 5 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 120 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Ламином Ямалом интересуется «Манчестер Сити».

По теме:
Реал нацелился на главного джокера Европы. Он опозорил легенду
Карпаты хотят подписать одного из лидеров Александрии
Не 50 миллионов. Эксперт рассказал, сколько на самом деле стоит Судаков
Барселона трансферы рекорд Неймар ПСЖ трансферы Лиги 1 трансферы Ла Лиги Ламин Ямал
Дмитро Вербинський Источник: Fichajes.net
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Очередная передача. Игрок Зари стал лучшим ассистентом сезона УПЛ
Футбол | 05 октября 2024, 13:25 0
Очередная передача. Игрок Зари стал лучшим ассистентом сезона УПЛ
Очередная передача. Игрок Зари стал лучшим ассистентом сезона УПЛ

У Антюха уже 5 ассистов

«Кому это нах**н нужно?» Сабо уничтожил Динамо и Шахтер за игру в ЕК
Футбол | 05 октября 2024, 09:02 7
«Кому это нах**н нужно?» Сабо уничтожил Динамо и Шахтер за игру в ЕК
«Кому это нах**н нужно?» Сабо уничтожил Динамо и Шахтер за игру в ЕК

Бывший главный тренер сборной Украины считает это поколение игроков самым слабым в истории клубов

Шанс для Месси. Интер Майами станет последним участником Клубного ЧМ
Футбол | 04.10.2024, 13:31
Шанс для Месси. Интер Майами станет последним участником Клубного ЧМ
Шанс для Месси. Интер Майами станет последним участником Клубного ЧМ
«Это что за футбол?» Сабо раскритиковал Динамо за поражение от Хоффенхайма
Футбол | 04.10.2024, 15:40
«Это что за футбол?» Сабо раскритиковал Динамо за поражение от Хоффенхайма
«Это что за футбол?» Сабо раскритиковал Динамо за поражение от Хоффенхайма
Умер легендарный экс-футболист Динамо и Шахтера. Он был президентом УАФ
Футбол | 04.10.2024, 16:46
Умер легендарный экс-футболист Динамо и Шахтера. Он был президентом УАФ
Умер легендарный экс-футболист Динамо и Шахтера. Он был президентом УАФ
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
saltim
кто ж его продаст? Платите клаусулу. Там всего ничего- 1 миллиард евро. Для шейхов мелочь
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ребров вызвал в сборную Украины двух игроков вместо Цыганкова и Миколенко
Ребров вызвал в сборную Украины двух игроков вместо Цыганкова и Миколенко
04.10.2024, 18:30 45
Футбол
Милевский объяснил, почему Ребров не вызвал Ярмоленко в сборную Украины
Милевский объяснил, почему Ребров не вызвал Ярмоленко в сборную Украины
03.10.2024, 21:57 3
Футбол
Безумный полуфинал. Украина узнала соперника за бронзу ЧМ-2024 по футзалу
Безумный полуфинал. Украина узнала соперника за бронзу ЧМ-2024 по футзалу
03.10.2024, 19:54 9
Футзал
Не Месси, не Марадона. Названа лучшая «десятка» за всю историю футбола
Не Месси, не Марадона. Названа лучшая «десятка» за всю историю футбола
05.10.2024, 07:47 9
Футбол
Олег ФЕДОРЧУК: «Срна должен ответить за свои слова и решения»
Олег ФЕДОРЧУК: «Срна должен ответить за свои слова и решения»
03.10.2024, 13:06 5
Футбол
Промоутер о проблемах Джошуа: «Посмотрите на Фьюри. А Усик даже не панчер»
Промоутер о проблемах Джошуа: «Посмотрите на Фьюри. А Усик даже не панчер»
03.10.2024, 18:21 1
Бокс
Без очков и забитых голов. Динамо в гостевом матче уступило Хоффенхайму
Без очков и забитых голов. Динамо в гостевом матче уступило Хоффенхайму
03.10.2024, 21:37 269
Футбол
Фьюри признался, готов ли провести с Усиком третий бой. Есть одно условие
Фьюри признался, готов ли провести с Усиком третий бой. Есть одно условие
05.10.2024, 00:14 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем