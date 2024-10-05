Юлия Стародубцева – Лаура Зигемунд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1-го раунда квалификации к турниру WTA 1000 в Ухане
5 октября украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 115) начнет выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Ухане (Китай).
В 1-м раунде квалификации украинка сыграет против Лауры Зигемунд (Германия, WTA 69). Встреча состоится последним, пятым запуском на корте №5 после игры Родионова – Бондар. Ориентировочное время начала поединка – 11:00 по Киеву.
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Это будет вторая встреча соперниц. Счет 1:0 в пользу Юлии.
Победительница противостояния в финале отбора сыграет либо против Арины Родионовой, либо против Анны Бондар.
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