Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Юлия Стародубцева – Лаура Зигемунд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
05 октября 2024, 04:07 |
55
0

Юлия Стародубцева – Лаура Зигемунд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1-го раунда квалификации к турниру WTA 1000 в Ухане

05 октября 2024, 04:07 |
55
0
Юлия Стародубцева – Лаура Зигемунд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева

5 октября украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 115) начнет выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Ухане (Китай).

В 1-м раунде квалификации украинка сыграет против Лауры Зигемунд (Германия, WTA 69). Встреча состоится последним, пятым запуском на корте №5 после игры Родионова – Бондар. Ориентировочное время начала поединка – 11:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет вторая встреча соперниц. Счет 1:0 в пользу Юлии.

Победительница противостояния в финале отбора сыграет либо против Арины Родионовой, либо против Анны Бондар.

📺 Видеотрансляция
Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Коко Гофф – Паула Бадоса. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Леся Цуренко – Линда Фругвиртова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Первая ракетка мира снялась с престижных соревнований в Ухане
Юлия Стародубцева Лаура Зигемунд смотреть онлайн WTA Ухань
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Есть фаворит. Букмекеры назвали шансы Украины против Франции за бронзу ЧМ
Футзал | 04 октября 2024, 07:33 0
Есть фаворит. Букмекеры назвали шансы Украины против Франции за бронзу ЧМ
Есть фаворит. Букмекеры назвали шансы Украины против Франции за бронзу ЧМ

Украинцы 6 октября проведут матч за 3-е место мундиаля 2024 по футзалу

Не Месси, не Марадона. Названа лучшая «десятка» за всю историю футбола
Футбол | 05 октября 2024, 00:16 3
Не Месси, не Марадона. Названа лучшая «десятка» за всю историю футбола
Не Месси, не Марадона. Названа лучшая «десятка» за всю историю футбола

Признание получил легендарный Пеле

Шовковский объяснил, почему Динамо проиграло во втором подряд матче в ЛЕ
Футбол | 04.10.2024, 07:05
Шовковский объяснил, почему Динамо проиграло во втором подряд матче в ЛЕ
Шовковский объяснил, почему Динамо проиграло во втором подряд матче в ЛЕ
Таблица коэффициентов УЕФА. Двое с нулем: у Украины – новый преследователь
Футбол | 04.10.2024, 10:55
Таблица коэффициентов УЕФА. Двое с нулем: у Украины – новый преследователь
Таблица коэффициентов УЕФА. Двое с нулем: у Украины – новый преследователь
Подчистили теннис. Определены полуфинальные пары на супертурнире в Пекине
Теннис | 04.10.2024, 16:33
Подчистили теннис. Определены полуфинальные пары на супертурнире в Пекине
Подчистили теннис. Определены полуфинальные пары на супертурнире в Пекине
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Анчелотти устал от него. Реал ищет замену для одного из игроков
Анчелотти устал от него. Реал ищет замену для одного из игроков
03.10.2024, 11:55
Футбол
«Надо было...» Фьюри дерзко обратился к Усику. Александр сразу ответил
«Надо было...» Фьюри дерзко обратился к Усику. Александр сразу ответил
03.10.2024, 16:05
Бокс
Почему в Гамбурге оказались не рады Динамо в их домашних матчах еврокубков
Почему в Гамбурге оказались не рады Динамо в их домашних матчах еврокубков
03.10.2024, 15:00 106
Футбол
Малиньяджи отреагировал на слова Фьюри, что он нокаутирует Усика в реванше
Малиньяджи отреагировал на слова Фьюри, что он нокаутирует Усика в реванше
04.10.2024, 07:48 1
Бокс
Пушич пояснил, почему Шахтер разгромно проиграл Аталанте в Лиге чемпионов
Пушич пояснил, почему Шахтер разгромно проиграл Аталанте в Лиге чемпионов
03.10.2024, 02:39 31
Футбол
Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале
Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале
03.10.2024, 03:10
Футбол
МИЧЕЛ: «Я не хочу больше видеть этого»
МИЧЕЛ: «Я не хочу больше видеть этого»
03.10.2024, 06:02 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем