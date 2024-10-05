Очередная передача. Игрок Зари стал лучшим ассистентом сезона УПЛ

В матче чемпионата Украины Верес – Заря гости быстро вышли вперед, а гол забил Игорь Горбач. Форварду ассистировал полузащитник Денис Антюх, для которого это пятый ассист в сезоне УПЛ.

Антюх вышел на первое место в списке лучших ассистентов нынешнего чемпионата. По четыре результативные передачи у Николая Шапаренко и Никиты Кравченко.

27-летний игрок за весь минувший сезон сделал 6 ассистов.