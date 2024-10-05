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Украина. Премьер лига
05 октября 2024, 13:35 | Обновлено 05 октября 2024, 13:50
367
0

Очередная передача. Игрок Зари стал лучшим ассистентом сезона УПЛ

У Антюха уже 5 ассистов

05 октября 2024, 13:35 | Обновлено 05 октября 2024, 13:50
367
0
Очередная передача. Игрок Зари стал лучшим ассистентом сезона УПЛ
ФК Заря

В матче чемпионата Украины Верес – Заря гости быстро вышли вперед, а гол забил Игорь Горбач. Форварду ассистировал полузащитник Денис Антюх, для которого это пятый ассист в сезоне УПЛ.

Антюх вышел на первое место в списке лучших ассистентов нынешнего чемпионата. По четыре результативные передачи у Николая Шапаренко и Никиты Кравченко.

27-летний игрок за весь минувший сезон сделал 6 ассистов.

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Денис Антюх Заря Луганск Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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