Украина. Премьер лига05 октября 2024, 13:35 | Обновлено 05 октября 2024, 13:50
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Очередная передача. Игрок Зари стал лучшим ассистентом сезона УПЛ
У Антюха уже 5 ассистов
05 октября 2024, 13:35 | Обновлено 05 октября 2024, 13:50
367
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В матче чемпионата Украины Верес – Заря гости быстро вышли вперед, а гол забил Игорь Горбач. Форварду ассистировал полузащитник Денис Антюх, для которого это пятый ассист в сезоне УПЛ.
Антюх вышел на первое место в списке лучших ассистентов нынешнего чемпионата. По четыре результативные передачи у Николая Шапаренко и Никиты Кравченко.
27-летний игрок за весь минувший сезон сделал 6 ассистов.
Читайте также:Верес – Заря – 0:1. Текстовая трансляция. LIVE
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