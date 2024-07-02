2 июля в немецком Лейпциге проходит матч 1/8 финала Евро-2024 между сборными Австрии и Турции.

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Австрия стала сенсационным триумфатором группы D, набрав шесть очков и опередив Францию и Нидерланды. Турция заняла второе место в группе F, набрав тоже шесть пунктов.

Победитель этого матча в четвертьфинале турнира сыграет с Нидерландами.

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Евро 2024. 1/8 финала, 2 июля.

Австрия – Турция – 0:1

Гол: Демирал, 1.

ГОЛ! Демирал, 1 мин, 0:1