Австрия – Турция. 1/8 финала Евро-2024. Видео голов и обзор (обновляется)
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2 июля в немецком Лейпциге проходит матч 1/8 финала Евро-2024 между сборными Австрии и Турции.
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Австрия стала сенсационным триумфатором группы D, набрав шесть очков и опередив Францию и Нидерланды. Турция заняла второе место в группе F, набрав тоже шесть пунктов.
Победитель этого матча в четвертьфинале турнира сыграет с Нидерландами.
❗️ Видео голов и лучшие моменты матча доступны в Telegram!
Евро 2024. 1/8 финала, 2 июля.
Австрия – Турция – 0:1
Гол: Демирал, 1.
ГОЛ! Демирал, 1 мин, 0:1
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