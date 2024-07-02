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  4. Австрия – Турция. 1/8 финала Евро-2024. Видео голов и обзор (обновляется)
Чемпионат Европы
02 июля 2024, 22:22 |
1131
0

Австрия – Турция. 1/8 финала Евро-2024. Видео голов и обзор (обновляется)

Смотрите самые интересные моменты матча ЧЕ

02 июля 2024, 22:22 |
1131
0
Австрия – Турция. 1/8 финала Евро-2024. Видео голов и обзор (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

2 июля в немецком Лейпциге проходит матч 1/8 финала Евро-2024 между сборными Австрии и Турции.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Австрия стала сенсационным триумфатором группы D, набрав шесть очков и опередив Францию и Нидерланды. Турция заняла второе место в группе F, набрав тоже шесть пунктов.

Победитель этого матча в четвертьфинале турнира сыграет с Нидерландами.

❗️ Видео голов и лучшие моменты матча доступны в Telegram!

Евро 2024. 1/8 финала, 2 июля.

Австрия – Турция – 0:1

Гол: Демирал, 1.

ГОЛ! Демирал, 1 мин, 0:1

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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