Англия
19 декабря 2025, 05:13 | Обновлено 19 декабря 2025, 05:14
КАРРАГЕР снова ударил по Салаху: «Это позор»

Ранее египетский форвард публично раскритиковал Ливерпуль

КАРРАГЕР снова ударил по Салаху: «Это позор»
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер продолжает резко высказываться в адрес Мохамеда Салаха.

Ранее египетский форвард публично раскритиковал «Ливерпуль» после того, как трижды подряд не попал в стартовый состав: «Мне больно. Я выигрывал АПЛ, забиваю больше всех в своем поколении. Почему все должно закончиться именно так?»

Каррагер жестко отреагировал на слова Салаха: «Это позор. Я не считаю, что это была эмоциональная вспышка – он сознательно выбрал момент, чтобы ударить по Слоту и, возможно, добиться его увольнения».

Отвечая на вопрос, не перегнул ли он палку с критикой Салаха, Джейми заявил: «Нет. Я продолжал высказываться, потому что меня постоянно об этом спрашивали. Шли матчи Лиги чемпионов, в тот вечер играл «Ливерпуль», и новость о том, что Мо не поехал на игру, была самой громкой. От этого невозможно было уйти. Эта тема доминировала в повестке семь–десять дней, и я не стал бы забирать свои слова назад».

На уточнение, не слишком ли жестким было слово «позор», Каррагер ответил: «Это действительно был позор. Я не против других мнений, но их нужно аргументировать.

Говорят, что Конате играет слабо, но у команды просто нет альтернативы в центре защиты. То же самое можно сказать и о Гравенберхе – другого опорного полузащитника у них нет».

«Гакпо выпадал из состава, Экитике пропускал матчи, Исак то появлялся, то исчезал, Мак Аллистер играл нерегулярно, защитники постоянно менялись. Практически вся команда выступала нестабильно, за исключением Собослаи», – заявил Каррагер.

Михаил Олексиенко
