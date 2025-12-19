КАРРАГЕР снова ударил по Салаху: «Это позор»

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер продолжает резко высказываться в адрес Мохамеда Салаха.

Ранее египетский форвард публично раскритиковал «Ливерпуль» после того, как трижды подряд не попал в стартовый состав: «Мне больно. Я выигрывал АПЛ, забиваю больше всех в своем поколении. Почему все должно закончиться именно так?»

Каррагер жестко отреагировал на слова Салаха: «Это позор. Я не считаю, что это была эмоциональная вспышка – он сознательно выбрал момент, чтобы ударить по Слоту и, возможно, добиться его увольнения».