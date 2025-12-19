Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. МАТВИЕНКО: «Наша проблема – не реализуем те моменты, которые имеем»
Лига конференций
19 декабря 2025, 04:58 |
147
0

Капитан Шахтера провел интервью после матча шестого тура Лиги конференций с Риекой

ФК Шахтер

Центральный защитник и капитан Шахтера Николай Матвиенко прокомментировал итог матча шестого тура Лиги конференций против Риеки (0:0):

– Николай, поздравляем с положительным результатом. Вы выполнили свою задачу и попали в восьмерку лучших, однако что не получилось с «Риекой» и почему не удалось победить?

– Наша проблема в последних матчах – не реализуем те моменты, которые имеем. Не могу сказать, что с «Риекой» их было много, но все равно должны выжимать максимум из того, что есть. Например, когда доходим до штрафной площадки, где нужно бить или подавать, мы этого не делаем, а разворачиваемся и возвращаем мяч назад.

– Резюмируй, пожалуйста, для «Шахтера» первую половину сезона, как в УПЛ, так и в еврокубках. Насколько она удачна?

– Если брать конкретно результат, то могу поставить только плюс. Что касается игры, как уже говорил, необходимо отрабатывать наши проблемы как в обороне, так и в атаке. Будет время поработать с командой, будут сборы – месяц или больше, чтобы подготовиться, и, думаю, нам удастся подтянуть пробелы.

Видеообзор матча Шахтер – Риека (0:0)

По теме:
ПОНОМАРЕНКО: «Обидно. Возможно, немного не повезло с жеребьевкой»
КАБАЕВ: «Как там говорят: после драки кулаками уже не машут»
НАЗАРИНА: «Это была наша задача, хотели завершить в первой восьмерке»
Николай Матвиенко Шахтер Донецк Риека Шахтер - Риека Лига конференций
Даниил Агарков Источник: ФК Шахтер Донецк
