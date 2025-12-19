Бавария согласовала новый контракт с ключевым игроком команды

Мюнхенская «Бавария» достигла принципиальной договоренности о продлении контракта с вингером команды Сержем Гнабри.

Сообщается, что стороны планируют подписать новый двухлетний контракт с зарплатой игрока в диапазоне 15–16 млн евро в год.

Гнабри перешёл в «Баварию» летом 2017 года из бременского «Вердера». В июле 2022 года он продлил соглашение, которое теперь действует до лета 2026 года. В этом сезоне немец забил четыре гола и отдал пять результативных передач в 18 официальных матчах. По данным Transfermarkt, трансферная стоимость игрока составляет 22 млн евро.