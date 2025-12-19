Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бавария согласовала новый контракт с ключевым игроком команды
Германия
19 декабря 2025, 05:43 | Обновлено 19 декабря 2025, 05:44
95
0

Бавария согласовала новый контракт с ключевым игроком команды

Стороны планируют подписать новый двухлетний контракт

19 декабря 2025, 05:43 | Обновлено 19 декабря 2025, 05:44
95
0
Бавария согласовала новый контракт с ключевым игроком команды
Getty Images/Global Images Ukraine

Мюнхенская «Бавария» достигла принципиальной договоренности о продлении контракта с вингером команды Сержем Гнабри.

Сообщается, что стороны планируют подписать новый двухлетний контракт с зарплатой игрока в диапазоне 15–16 млн евро в год.

Гнабри перешёл в «Баварию» летом 2017 года из бременского «Вердера». В июле 2022 года он продлил соглашение, которое теперь действует до лета 2026 года. В этом сезоне немец забил четыре гола и отдал пять результативных передач в 18 официальных матчах. По данным Transfermarkt, трансферная стоимость игрока составляет 22 млн евро.

По теме:
Левандовски принял решение о своем будущем в Барселоне
Женская Лига чемпионов. Итоги жеребьевка 1/8 финала и сетки плей-офф
Женская Лига чемпионов. Жеребьевка 1/8 финала. Смотреть онлайн LIVE
Бавария Серж Гнабри Бундеслига продление контракта
Михаил Олексиенко Источник: Bayern & Germany
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Президент Польши обиделся на Усика. Лидер страны отменил встречу с боксером
Бокс | 18 декабря 2025, 08:56 4
Президент Польши обиделся на Усика. Лидер страны отменил встречу с боксером
Президент Польши обиделся на Усика. Лидер страны отменил встречу с боксером

Александр должен был встретиться с Навроцким

Без мотивации появился результат. Динамо уверенно обыграло Ноа
Футбол | 18 декабря 2025, 23:57 61
Без мотивации появился результат. Динамо уверенно обыграло Ноа
Без мотивации появился результат. Динамо уверенно обыграло Ноа

Киевляне провели последний матч в нынешнем розыгрыше Лиги конференций

Костюк выступил с заявлением о Ярмоленко после назначения главным тренером
Футбол | 18.12.2025, 05:22
Костюк выступил с заявлением о Ярмоленко после назначения главным тренером
Костюк выступил с заявлением о Ярмоленко после назначения главным тренером
ТУРАН: У Шахтера были слабые соперники? Такая мысль – неуважение к футболу
Футбол | 19.12.2025, 04:06
ТУРАН: У Шахтера были слабые соперники? Такая мысль – неуважение к футболу
ТУРАН: У Шахтера были слабые соперники? Такая мысль – неуважение к футболу
Где смотреть онлайн бой в супертяжелом весе Энтони Джошуа – Джейк Пол
Бокс | 18.12.2025, 11:11
Где смотреть онлайн бой в супертяжелом весе Энтони Джошуа – Джейк Пол
Где смотреть онлайн бой в супертяжелом весе Энтони Джошуа – Джейк Пол
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Исторический матч Лунина, дубль Мбаппе. Реал одолел Талаверу в Кубке
Исторический матч Лунина, дубль Мбаппе. Реал одолел Талаверу в Кубке
17.12.2025, 23:55 10
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Лучший боксер мира завершил карьеру. Им восхищался Усик
ОФИЦИАЛЬНО. Лучший боксер мира завершил карьеру. Им восхищался Усик
17.12.2025, 01:47 9
Бокс
Шахтер покидает полузащитник, оказавшийся ненужным Турану
Шахтер покидает полузащитник, оказавшийся ненужным Турану
17.12.2025, 21:42
Футбол
УЕФА принял решение об участии россии в Лиге наций
УЕФА принял решение об участии россии в Лиге наций
17.12.2025, 08:12 1
Футбол
Наталья ПРИЩЕПА: «Смена гражданства? Я пожалела миллион раз, но...»
Наталья ПРИЩЕПА: «Смена гражданства? Я пожалела миллион раз, но...»
17.12.2025, 18:35 15
Другие виды
ОФИЦИАЛЬНО. Игорь Суркис назначил нового главного тренера Динамо
ОФИЦИАЛЬНО. Игорь Суркис назначил нового главного тренера Динамо
17.12.2025, 09:26 108
Футбол
Машины, завод, бумаги. Усик подробно рассказал о своем бизнесе вне бокса
Машины, завод, бумаги. Усик подробно рассказал о своем бизнесе вне бокса
18.12.2025, 08:05 4
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем