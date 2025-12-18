Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
  4. УЕФА наказал Баварию за инцидент в матче Лиги чемпионов
Лига чемпионов
18 декабря 2025, 04:41 |
95
0

УЕФА наказал Баварию за инцидент в матче Лиги чемпионов

Клубу грозит частичное закрытие трибун

18 декабря 2025, 04:41 |
95
0
УЕФА наказал Баварию за инцидент в матче Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил о санкциях, примененных к «Баварии» за поведение болельщиков на матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором команда одержала победу над «Спортингом» со счетом 3:1.

Клубу грозит частичное закрытие трибун во время матча 7-го тура Лиги чемпионов с «Юнионом», штраф в размере 30 тыс. евро, а также условное наказание в виде частичного закрытия фанатского сектора с двухлетним испытательным сроком.

Кроме матча со «Спортингом», «Бавария» также оштрафована на 70 тыс. евро за бросание предметов, нарушение общественного порядка и скандирование болельщиков, не соответствующих формату спортивного мероприятия, в игре с «Арсеналом» на «Эмирейтс».

На матче со «Спортингом» фанаты мюнхенского клуба устроили огненное шоу. В начале второго тайма поле «Арене Мюнхен» окутал густой дым – болельщики одновременно зажгли более 80 сигнальных ракет.

После шести сыгранных матчей группового этапа Лиги чемпионов мюнхенская «Бавария» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 15 очков.

Бавария Спортинг Лиссабон Юнион Сент-Жилуаз Лига чемпионов
Михаил Олексиенко Источник: УЕФА
