УЕФА наказал Баварию за инцидент в матче Лиги чемпионов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил о санкциях, примененных к «Баварии» за поведение болельщиков на матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором команда одержала победу над «Спортингом» со счетом 3:1.

Клубу грозит частичное закрытие трибун во время матча 7-го тура Лиги чемпионов с «Юнионом», штраф в размере 30 тыс. евро, а также условное наказание в виде частичного закрытия фанатского сектора с двухлетним испытательным сроком.

Кроме матча со «Спортингом», «Бавария» также оштрафована на 70 тыс. евро за бросание предметов, нарушение общественного порядка и скандирование болельщиков, не соответствующих формату спортивного мероприятия, в игре с «Арсеналом» на «Эмирейтс».

На матче со «Спортингом» фанаты мюнхенского клуба устроили огненное шоу. В начале второго тайма поле «Арене Мюнхен» окутал густой дым – болельщики одновременно зажгли более 80 сигнальных ракет.

После шести сыгранных матчей группового этапа Лиги чемпионов мюнхенская «Бавария» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 15 очков.