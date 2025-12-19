Испания19 декабря 2025, 05:27 | Обновлено 19 декабря 2025, 05:28
В Барселоне возмущены – Лапорта объяснил атаки со стороны Реала
Президент Барсы резко ответил Мадриду
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта объяснил, почему представители «Реала» так часто высказываются о каталонском клубе.
«Радость вернулась к болельщикам «Барселоны», а некоторым, чтобы отвлечь внимание от собственных проблем, остается лишь говорить о «Барсе».
У меня еще будет возможность обсудить это позже. Не сейчас и не здесь, а в более спокойной обстановке, поскольку, на мой взгляд, ситуация начинает выходить из-под контроля», – заявил Лапорта.
