В Барселоне возмущены – Лапорта объяснил атаки со стороны Реала

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта объяснил, почему представители «Реала» так часто высказываются о каталонском клубе.

«Радость вернулась к болельщикам «Барселоны», а некоторым, чтобы отвлечь внимание от собственных проблем, остается лишь говорить о «Барсе».

У меня еще будет возможность обсудить это позже. Не сейчас и не здесь, а в более спокойной обстановке, поскольку, на мой взгляд, ситуация начинает выходить из-под контроля», – заявил Лапорта.