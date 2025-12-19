Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
19 декабря 2025, 05:27 | Обновлено 19 декабря 2025, 05:28
В Барселоне возмущены – Лапорта объяснил атаки со стороны Реала

Президент Барсы резко ответил Мадриду

В Барселоне возмущены – Лапорта объяснил атаки со стороны Реала
Getty Images/ Getty Images Ukraine

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта объяснил, почему представители «Реала» так часто высказываются о каталонском клубе.

«Радость вернулась к болельщикам «Барселоны», а некоторым, чтобы отвлечь внимание от собственных проблем, остается лишь говорить о «Барсе».

У меня еще будет возможность обсудить это позже. Не сейчас и не здесь, а в более спокойной обстановке, поскольку, на мой взгляд, ситуация начинает выходить из-под контроля», – заявил Лапорта.

Жоан Лапорта Барселона Реал Мадрид Флорентино Перес
Михаил Олексиенко Источник: AS
