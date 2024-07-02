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02 июля 2024, 14:47 | Обновлено 02 июля 2024, 14:58
559
0

Михайленко обнародовал состав сборной Украины на Евро-2024 U-19

Финальный раунд ЧЕ пройдет с 15 до 28 июля в Северной Ирландии

02 июля 2024, 14:47 | Обновлено 02 июля 2024, 14:58
559
0
Михайленко обнародовал состав сборной Украины на Евро-2024 U-19
УАФ

Главный тренер сборной Украины U-19 Дмитрий Михайленко обнародовал список футболистов, которые будут готовиться к Евро-2024 U-19.

Свой первый матч на чемпионате Европы юношеская сборная Украины U-19 (футболисты не старше 2005 г. р.) проведет 15 июля.

4 июля юношеская сборная Украины U-19 начнет сбор для подготовки к выступлению в финальной части Евро-2024 U-19.

На групповой стадии турнира сине-желтые в группе А сыграют против Северной Ирландии, Норвегии и Италии.

Финальный раунд Евро-2024 U-19 с участием 8 сборных пройдет с 15 по 28 июля в Северной Ирландии.

Состав юношеской сборной Украины U-19

Вратари: Маркиан Бакус («Рух» Львов), Вячеслав Суркис («Динамо» Киев), Владислав Крапивцов («Днепр-1»).

Защитники: Тарас Михавко, Назар Балаба, Алексей Гусев (все – «Динамо» Киев), Николай Огарков, Антон Дрозд (оба – «Шахтер» Донецк), Максим Мельниченко («Днепр-1»), Кирилл Дигтярь («Металлист» Харьков) ).

Полузащитники: Виктор Цуканов («Шахтер» Донецк), Даниил Ващенко («Александрия»), Андрей Маткевич («Динамо» Киев), Самуэль Обинайя («Металлист 1925» Харьков), Рамик Гаджиев («Днепр-1»), Геннадий Синчук («Металлист» Харьков), Александр Фетько («Карпаты» Львов), Даниил Кревсун («Боруссия» Д, Германия), Максим Деркач (РФШ, Латвия), Тимур Тутеров («Сандерленд», Англия), Кристиан Шевченко («Уотфорд», Англия).

Нападающие: Матвей Пономаренко (Динамо Киев), Дмитрий Богданов (Динамо Дрезден, Германия).

Евро-2024 U-19

  • Группа А: Северная Ирландия, Норвегия, Италия, Украина
  • Группа В: Дания, Турция, Франция, Испания

Группа А

15.07.2024

  • Италия – Норвегия (17:30, Белфаст)
  • Северная Ирландия – Украина (21:00, Ларн)

18.07.2024

  • Норвегия – Украина (17:30, Белфаст)
  • Северная Ирландия – Италия (21:00, Ларн)

21.07.2024

  • Норвегия – Северная Ирландия (21:00, Белфаст)
  • Украина – Италия (21:00, Ларн)

Стыковой матч за право выхода на ЧМ-2025 U-20

25.07.2024

  • А3 – В3 (18:30, Белфаст)

1/2 финала. 25.07.2024

  • 1. А1 – В2 (16:00, Белфаст)
  • 2. В1 – А2 (21:00, Белфаст)

Финал. 28.07.2024

  • Победитель 1 – Победитель 2 (21:00, Белфаст)

Время начала матчей – киевское.

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Николай Степанюк Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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