Михайленко обнародовал состав сборной Украины на Евро-2024 U-19
Финальный раунд ЧЕ пройдет с 15 до 28 июля в Северной Ирландии
Главный тренер сборной Украины U-19 Дмитрий Михайленко обнародовал список футболистов, которые будут готовиться к Евро-2024 U-19.
Свой первый матч на чемпионате Европы юношеская сборная Украины U-19 (футболисты не старше 2005 г. р.) проведет 15 июля.
4 июля юношеская сборная Украины U-19 начнет сбор для подготовки к выступлению в финальной части Евро-2024 U-19.
На групповой стадии турнира сине-желтые в группе А сыграют против Северной Ирландии, Норвегии и Италии.
Финальный раунд Евро-2024 U-19 с участием 8 сборных пройдет с 15 по 28 июля в Северной Ирландии.
Состав юношеской сборной Украины U-19
Вратари: Маркиан Бакус («Рух» Львов), Вячеслав Суркис («Динамо» Киев), Владислав Крапивцов («Днепр-1»).
Защитники: Тарас Михавко, Назар Балаба, Алексей Гусев (все – «Динамо» Киев), Николай Огарков, Антон Дрозд (оба – «Шахтер» Донецк), Максим Мельниченко («Днепр-1»), Кирилл Дигтярь («Металлист» Харьков) ).
Полузащитники: Виктор Цуканов («Шахтер» Донецк), Даниил Ващенко («Александрия»), Андрей Маткевич («Динамо» Киев), Самуэль Обинайя («Металлист 1925» Харьков), Рамик Гаджиев («Днепр-1»), Геннадий Синчук («Металлист» Харьков), Александр Фетько («Карпаты» Львов), Даниил Кревсун («Боруссия» Д, Германия), Максим Деркач (РФШ, Латвия), Тимур Тутеров («Сандерленд», Англия), Кристиан Шевченко («Уотфорд», Англия).
Нападающие: Матвей Пономаренко (Динамо Киев), Дмитрий Богданов (Динамо Дрезден, Германия).
Евро-2024 U-19
- Группа А: Северная Ирландия, Норвегия, Италия, Украина
- Группа В: Дания, Турция, Франция, Испания
Группа А
15.07.2024
- Италия – Норвегия (17:30, Белфаст)
- Северная Ирландия – Украина (21:00, Ларн)
18.07.2024
- Норвегия – Украина (17:30, Белфаст)
- Северная Ирландия – Италия (21:00, Ларн)
21.07.2024
- Норвегия – Северная Ирландия (21:00, Белфаст)
- Украина – Италия (21:00, Ларн)
Стыковой матч за право выхода на ЧМ-2025 U-20
25.07.2024
- А3 – В3 (18:30, Белфаст)
1/2 финала. 25.07.2024
- 1. А1 – В2 (16:00, Белфаст)
- 2. В1 – А2 (21:00, Белфаст)
Финал. 28.07.2024
- Победитель 1 – Победитель 2 (21:00, Белфаст)
Время начала матчей – киевское.
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