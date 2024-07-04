6 июля в немецком Берлине состоится матч 1/4 финала Евро-2024 между сборными Нидерландов и Турции.

Начало матча запланировано в 22:00 по киевскому времени.

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В 1/8 финала Нидерланды не оставили шансов Румынии, разгромив соперника со счетом 3:0. Турция благодаря дублю Демирала победила Австрию благодаря голу Демирала.

Победитель этого матча в полуфинале турнира сыграет с победителем поединка Англия – Швейцария.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на сервисе MEGOGO и региональных каналах Суспільне.