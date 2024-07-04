Где смотреть онлайн матч 1/4 финала Евро-2024 Нидерланды – Турция
Матч Евро-2024 состоится 6 июля в 22:00 по киевскому времени
6 июля в немецком Берлине состоится матч 1/4 финала Евро-2024 между сборными Нидерландов и Турции.
Начало матча запланировано в 22:00 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
В 1/8 финала Нидерланды не оставили шансов Румынии, разгромив соперника со счетом 3:0. Турция благодаря дублю Демирала победила Австрию благодаря голу Демирала.
Победитель этого матча в полуфинале турнира сыграет с победителем поединка Англия – Швейцария.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на сервисе MEGOGO и региональных каналах Суспільне.
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