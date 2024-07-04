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  4. Нацелился на рекорд. Роналду хочет сыграть на ЧМ-2026
Чемпионат мира
04 июля 2024, 15:51 |
315
0

Нацелился на рекорд. Роналду хочет сыграть на ЧМ-2026

Следующий мундиаль станет шестым для форварда

04 июля 2024, 15:51 |
315
0
Нацелился на рекорд. Роналду хочет сыграть на ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Легендарный форвард сборной Португалии Криштиану Роналду планирует сыграть на чемпионате мира 2026 года. Об этом сообщает португальский ресурс Relevo.

По их информации, главная мотивация Роналду – стать первым футболистом в истории, кто сыграл на шести чемпионатах мира. На момент ЧМ-2026 форварду будет уже 41 год.

Он играл на чемпионатах мира 2006, 2010, 2014, 2018 и 2022 годов. Суммарно провел на мундиалях 22 матча, в которых забил 8 голов и сделал 2 ассиста.

Ранее Роналду заявил, что Евро-2024 станет для него последним чемпионатом Европы в карьере.

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Криштиану Роналду сборная Португалии по футболу
Олег Дидух Источник: Relevo
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