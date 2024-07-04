Нацелился на рекорд. Роналду хочет сыграть на ЧМ-2026
Следующий мундиаль станет шестым для форварда
Легендарный форвард сборной Португалии Криштиану Роналду планирует сыграть на чемпионате мира 2026 года. Об этом сообщает португальский ресурс Relevo.
По их информации, главная мотивация Роналду – стать первым футболистом в истории, кто сыграл на шести чемпионатах мира. На момент ЧМ-2026 форварду будет уже 41 год.
Он играл на чемпионатах мира 2006, 2010, 2014, 2018 и 2022 годов. Суммарно провел на мундиалях 22 матча, в которых забил 8 голов и сделал 2 ассиста.
Ранее Роналду заявил, что Евро-2024 станет для него последним чемпионатом Европы в карьере.
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