Легендарный нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду признался, станет ли Евро-2024 последним в его карьере:

«Конечно, это мое последнее Евро. Но меня это не двигает вперед, меня двигает вперед мой энтузиазм. Мое извинение после забитого послематчевого пенальти? Мне было жаль болельщиков. Я всегда буду отдаваться этой футболке как можно лучше. И я буду делать это всю свою жизнь. Я должен взять на себя ответственность».

На Евро-2024 39-летний Криштиану Роналду провел все 4 матча, отметившись 1 голевой передачей. Всего в карьере португальца было 6 чемпионатов Европы и 14 забитых мячей – лучший результат в истории соревнования.