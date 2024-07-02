Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Роналду признался, станет ли Евро-2024 последним в его карьере
Чемпионат Европы
02 июля 2024, 11:54 |
853
0

Роналду признался, станет ли Евро-2024 последним в его карьере

Легендарный нападающий уверен, что не сыграет на следующих чемпионатах Европы

02 июля 2024, 11:54 |
853
0
Роналду признался, станет ли Евро-2024 последним в его карьере
Twitter. Криштиану Роналду

Легендарный нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду признался, станет ли Евро-2024 последним в его карьере:

«Конечно, это мое последнее Евро. Но меня это не двигает вперед, меня двигает вперед мой энтузиазм. Мое извинение после забитого послематчевого пенальти? Мне было жаль болельщиков. Я всегда буду отдаваться этой футболке как можно лучше. И я буду делать это всю свою жизнь. Я должен взять на себя ответственность».

На Евро-2024 39-летний Криштиану Роналду провел все 4 матча, отметившись 1 голевой передачей. Всего в карьере португальца было 6 чемпионатов Европы и 14 забитых мячей – лучший результат в истории соревнования.

По теме:
Дженк ТОСУН: «Мы будем на поле в лучшей форме»
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Возможно, Румыния даже выиграет Евро-2024»
Винченцо МОНТЕЛЛА: «Мы не должны позволить эмоциям одержать верх»
Криштиану Роналду сборная Португалии по футболу Евро-2024
Дмитро Вербинський Источник: Фабрицио Романо
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

УЕФА может жестко наказать Беллингема за инцидент на Евро. Что случилось?
Футбол | 01 июля 2024, 16:11 7
УЕФА может жестко наказать Беллингема за инцидент на Евро. Что случилось?
УЕФА может жестко наказать Беллингема за инцидент на Евро. Что случилось?

Джуда могут дисквалифицировать на четвертьфинальный матч против Швейцарии

Леннокс Льюис предположил, кто бы победил: Майк Тайсон или Владимир Кличко
Бокс | 02 июля 2024, 07:05 3
Леннокс Льюис предположил, кто бы победил: Майк Тайсон или Владимир Кличко
Леннокс Льюис предположил, кто бы победил: Майк Тайсон или Владимир Кличко

Легендарный боксер считает, что украинец одолел бы американца

«Не делай этого». Уоррен обратился к Фьюри перед реваншем с Усиком
Бокс | 01.07.2024, 16:39
«Не делай этого». Уоррен обратился к Фьюри перед реваншем с Усиком
«Не делай этого». Уоррен обратился к Фьюри перед реваншем с Усиком
Переход Яремчука в новый клуб сорвался. Есть 2 именитых претендента из ЛЧ
Футбол | 02.07.2024, 12:17
Переход Яремчука в новый клуб сорвался. Есть 2 именитых претендента из ЛЧ
Переход Яремчука в новый клуб сорвался. Есть 2 именитых претендента из ЛЧ
Трансфер Довбика в топ-клуб сорван. Известна причина
Футбол | 02.07.2024, 11:24
Трансфер Довбика в топ-клуб сорван. Известна причина
Трансфер Довбика в топ-клуб сорван. Известна причина
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
С кем сыграет Аргентина? Определены две пары 1/4 финала Копа Америка 2024
С кем сыграет Аргентина? Определены две пары 1/4 финала Копа Америка 2024
01.07.2024, 05:55 1
Футбол
Стало известно, кто приглашен 3-м возрастным игроком Украины на Олимпиаду
Стало известно, кто приглашен 3-м возрастным игроком Украины на Олимпиаду
01.07.2024, 20:37 1
Футбол
Португалия – Словения – 0:0 (пен. 3:0). Сухая серия пенальти. Видеообзор
Португалия – Словения – 0:0 (пен. 3:0). Сухая серия пенальти. Видеообзор
02.07.2024, 01:55
Футбол
Англия – Словакия – 2:1 (д.в.) Безумный мяч Беллингема. Видео голов и обзор
Англия – Словакия – 2:1 (д.в.) Безумный мяч Беллингема. Видео голов и обзор
30.06.2024, 21:49 1
Футбол
«Чем они занимались?» Тренер Грузии разнес VAR после разгрома от Испании
«Чем они занимались?» Тренер Грузии разнес VAR после разгрома от Испании
01.07.2024, 05:31 27
Футбол
Легендарный Джордж Форман назвал боксера с самым сильным ударом в истории
Легендарный Джордж Форман назвал боксера с самым сильным ударом в истории
01.07.2024, 07:15 4
Бокс
Звезде Реала предложили безумный контракт на €500 млн. Известен ответ
Звезде Реала предложили безумный контракт на €500 млн. Известен ответ
02.07.2024, 07:46 2
Футбол
Сестра Ракицкого: «Ярослав покидает Шахтер не по своему желанию»
Сестра Ракицкого: «Ярослав покидает Шахтер не по своему желанию»
30.06.2024, 18:48 21
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем