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  4. Александр ПИХАЛЕНОК: «Очень переживаю за Днепр-1»
Украина. Премьер лига
04 июля 2024, 15:30 | Обновлено 04 июля 2024, 15:31
470
3

Александр ПИХАЛЕНОК: «Очень переживаю за Днепр-1»

Полузащитник «Динамо» поделился мнениями по поводу будущего своего бывшего клуба

04 июля 2024, 15:30 | Обновлено 04 июля 2024, 15:31
470
3
Александр ПИХАЛЕНОК: «Очень переживаю за Днепр-1»
СК Днепр-1. Александр Пихаленок

Полузащитник киевского «Динамо» Александр Пихаленок поделился мыслями относительно будущего своего бывшего клуба – «Днепра-1»:

«Очень тяжелая ситуация в «Днепре-1». Честно говоря, не знаю, что будет, будет ли клуб или нет. Очень переживаю, потому что этот клуб многое мне дал, я оттуда смог попасть в национальную сборную. Когда я пришел, то мы сначала шли на последнем месте. Через 2 года мы боролись за чемпионство. Такие перепады были. У меня только положительные впечатления от клуба, желаю ему всего наилучшего».

Ранее ситуацию в «Днепре-1» прокомментировал бывший главный тренер команды Дмитрий Михайленко.

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Александр Пихаленок Динамо Киев Днепр-1 Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитро Вербинський Источник: YouTube
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ALKOSruLKA
мойша награвся футболом, у  нього зараз інші проблеми
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0
Alexs
переживаю дуже - але тільки без мене
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0
Saar
За чемпіонство!? Не щира бравада!
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