Александр ПИХАЛЕНОК: «Очень переживаю за Днепр-1»

Полузащитник киевского «Динамо» Александр Пихаленок поделился мыслями относительно будущего своего бывшего клуба – «Днепра-1»:

«Очень тяжелая ситуация в «Днепре-1». Честно говоря, не знаю, что будет, будет ли клуб или нет. Очень переживаю, потому что этот клуб многое мне дал, я оттуда смог попасть в национальную сборную. Когда я пришел, то мы сначала шли на последнем месте. Через 2 года мы боролись за чемпионство. Такие перепады были. У меня только положительные впечатления от клуба, желаю ему всего наилучшего».

Ранее ситуацию в «Днепре-1» прокомментировал бывший главный тренер команды Дмитрий Михайленко.